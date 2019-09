Martin (†68) se z pohádkové dovolené už nevrátil: Zemřel před očima svých synů!

Ostrov Svatá Lucie ležící v Karibském moři je jako dělaný pro dovolené! Nejen, že ho obklopuje průzračné moře a turisté na něm naleznou bezpočet pláží, ale má i neskutečné přírodní bohatství. Úchvatný ostrov se rozhodl prozkoumat i Martin Ellis, který tam trávil dovolenou se svými třemi syny. Pohřeb rodiny, která zemřela cestou z Chorvatska: Krutý pohled na čtyři rakve!

„Náš otec miloval chůzi a objevování,“ popsali jeho synové pro britský deník Daily Mail. Minulý pátek však došlo k tragédii. Rodák z Británie se spolu se syny vydal k přehradě Sir Johna Comptona v Roseau, kterou obklopuje nádherná příroda a kousek od níž se nachází ptačí rezervace. „Průvodci, mapy a TripAdvisor (cestovatelský portál - pozn. red.) tvrdili, že přehrada a blízká ptačí rezervace stojí za návštěvu,“ uvedli jeho synové. Šestaosmdesátiletý muž se z ní však už nevrátil.

Podle informací portálu Stluciastar.com odpoledne místní policie přijala zprávu o nehodě, která se stala u přehrady. Poté, co strážci zákona na místo přijeli, našli Ellise bezvládného. Přivolaní záchranáři nemohli nic jiného, než konstatovat smrt. Ellise měl zasáhnout u přehrady elektrický proud. To však potvrdí až nařízená pitva, která je naplánovala na pondělí.

„Brit Martin Ellis a jeho tři mladí synové se bohužel byli schopni dostat do zakázané oblasti přehrady, kam se nesmí bez povolení od úřadů. Přístup na vrchol kopce je zajištěn kovovými řetězy přes cestu. Ellis údajně zkolaboval v této zakázané oblasti přehrady,“ uvedla v prohlášení společnost WASCO (Water and Sewerage Company Incorporated), která přehradu vlastní a zároveň dodává vodu do celého ostrova.

„16. srpna náš otec, Martin Ellis z Londýna, zemřel u přehrady Sira Johna Comptona po strašlivé nehodě. My, tři synové, jsme byli s ním. Naše matka, která je těžce postižená, zůstala doma v Anglii. My, tři synové a naše máma, bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli, jak ten den, tak s návratem do Londýna,“ uvedla v prohlášení rodina. Synové navíc prosí, zdali by jim ti, kteří na ostrově jsou, či se tam chystají, mohli pomoci najít otcův snubní prsten, který se ztratil při převozu do nemocnice.