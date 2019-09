Veronika (23) a David (23) se vypravil na slunný Zakynthos, aby si tu užili pozdního léta. Ubytovali se v hotelu Locanda Beach v letovisku Argassi a těšili se na pohodovou dovolenou. „S Řeckem jsme byli zatím vždy spokojeni. A Zakynthos nám byl doporučen od mnoha přátel, zejména kvůli jejich krásným plážím,“ sdělila Blesku Veronika.

Jenže už po pěti dnech pobytu, přesněji řečeno od nedělního odpoledne, se idyla začala rozplývat. „Měli jsme včera namířeno na západ slunce a ani jsme se tam nedostali. Silnice jsou do zasažené oblasti uzavřené,“ popsala Veronika Blesku. Narazila na to, o čem píšou přední světové agentury a co zaměstnává řadu evropských cestovních agentur. Na ostrově totiž zuří rozsáhlý požár.

„Na ostrově Zakynthos vypukl v neděli před polednem požár borových lesů. Oheň se objevil u obce Agalas a začal se šířit ve směru obce Keri a ohrožovat obyvatele. Evakuováno bylo 300 osob, mezi nimi i turisté v místním hotelu. Silný vítr dosahující 7. stupně Beaufortovy škály (50-61 km/h, pozn. red.) ztěžuje hasicí práce. S ohněm bojuje až 100 hasičů, 28 hasičských vozů a čtyři hasicí letadla,“ informoval s odvoláním na místní média polský server TVN 24.

Video Česká turistka natočila rozsáhlé požáry na řeckém ostrově Zakynthos - Veronika Pluskalová

To ostatně popisuje i Veronika. „Je to zdrcující vidět takové věci, co musí vše planeta snášet a jak my lidé jsme oproti tomu úplně malí,“ píše s tím, že do oblasti u Keri se s přítelem vůbec nemohli dostat, protože ji hlídá policie.

Spolu s ostatními obyvateli hotelu, mezi nimiž je patrně i několik českých rodin, včetně rodiny s malým miminkem, Veronika s obavami hledí na hustý kouř stoupající z požáru vzdáleného od jejího hotelu podle jejího odhadu asi 10 kilometrů. „Byli jsme teď u pláže Laganas, kde jsme stále viděli kouř. Letadla a vrtulníky se snaží hasit. Nejde o jedno ohnisko, je jich několik. Bylo tak na pěti dalších takových místech,“ sdělila v pondělí Blesku.

Podle českého ministerstva zahraničí ale bezprostřední ohrožení Čechům na Zakynthosu nehrozí. „Mohu potvrdit, že jsme v kontaktu s naším velvyslanectvím v Řecku. Podle našich informací se na velvyslanectví dosud v souvislosti s požárem neobrátil žádný český občan,“ potvrdila Blesku mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

