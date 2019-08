Pohřeb rodiny, která zemřela cestou z Chorvatska: Krutý pohled na čtyři rakve!

Civilní obřad se konal v evangelickém kostele ve Vsetíně. Rozloučit se přišly s Danem, manželkou Markétou a jejich syny (†9 a †8) stovky lidí. Dovnitř se zdaleka všichni nevešli. Stačil jediný pohled a slzy se řinuly z očí. Uprostřed dvě bílé malé rakve s chlapci. Z jedné strany máma, z druhé táta. Fotografie šťastných manželů, celé rodiny a pak synků. Mnoho květin, především bílých růží. Ale také věneček ze slunečnic, snad aby jim na jejich další cestě svítilo sluníčko.

Rodina zahynula při nehodě cestou z Chorvatska: Truchlí celá vesnice!

V úvodu v kostele zaburácela hokejové hymna Vsetína – Dú Valaší dú, ligů vyhrajů. Celá rodina patřila k velkým hokejovým fandům a jeden z chlapců hrál za žáky. Smuteční projev byl decentní. Žádné vzpomínky, které by drásaly srdce pozůstalým. „Odešli do krásnějšího světa, do toho pravého domova, tam my živí nedohlédneme. Bytostně patřili k sobě a tak v lásce a svornosti jsou i ve své smrti,“ zaznělo. Dojemný byl závěr. Všichni povstali a nejbližší se loučili tak, že každý pohladil rakev a dal tak s bohem.

„Těžko se hledají slova. V historii obce se nikdy nic tak hrozného nestalo a doufám, že už nestane. Byla to velice oblíbená rodina a navždy nám zůstane v paměti a srdcích. Všichni občané s nimi soucítí,“ řekla místostarostka Hošťálkové Jana Plevová.