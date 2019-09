Mladý milovník adrenalinu Adam (†25) zahynul po nehodě na letišti ve městě Holíč na Slovensku. Před tím nejspíš se svými přáteli vyváděl o sto šest. Prý se chtěl vozit na kapotě. Jenže auto prudce zabrzdilo a tím veškerá legrace skončila. Adam byl s těžkými poraněními převezen do nemocnice, kde zemřel. Jeho kamarád detailně popsal, jak k neštěstí došlo.

Na letiště v Holiči vyrazil v srpnu se svými kamarády Adam pocházející ze slovenského Trnovce. Nějakou dobu se tam projížděli v autech. Jenže mladík seděl na kapotě, zatímco jeho kamarád řídil!

Když auto zničehonic prudce zabrzdilo, Adam se na kapotě neudržel. Spadl a udeřil se do hlavy. „Mohu potvrdit, že 19. srpna před polednem si naši záchranáři převzali pětadvacetiletého pacienta s těžkým poraněním hlavy. Stabilizovaného, ale napojeného na plicní ventilaci, ho převezli na neurochirurgické oddělení nemocnice v bratislavských Kramárech,“ uvedla mluvčí letecké záchranky Zuzana Hopiaková.

Přišly komplikace a Adam vážným zraněním v nemocnici podlehl. „Policie do dnešního dne nedostala podnět a ani nikdo z rodiny nepodal v dané věci trestní oznámení. Na žádost nemocnice zabezpečila v den události místo pro přistání leteckých záchranářů. Policisté situaci na místě prověřili a podle jejich zjištění mělo jít o úraz bez cizího zavinění,“ uvedla krajská policejní mluvčí v Trnavě Mária Linkešová. Dodala ale, že vzhledem k informacím z médií, které naznačují, že se Adam nezranil sám, začala policie hledat možného viníka.

Rodina tragicky zesnulého Adama je zdrcená. „Od rána, co jsem se dozvěděla tu nešťastnou novinu, jsem v slzách. Stále tomu nemohu uvěřit, že už tu mezi námi nejsi. Proč? Ty, takový vtipný, milý, usměvavý a všem nápomocný člověk. Nedokážu to ani slovy popsat, jak mě to velice mrzí,“ napsala jedna z kamarádek na Adamův profil na sociální síti.

Rodina navíc stále neví, co se přesně osudný den přesně stalo. Kamarád, který vůz údajně řídil, náhle zmizel a nikdo neví, kde je. „Vím, že potom, co se stalo, ten jeho údajný kamarád odešel. Hledali ho lidé sedmi auty. Myslím si, že ho doteď ještě nenašli,“ uvedl pro Plus Jeden Den jeden z kamarádů Adama.