Stačila jedna malá chvíle a život mladého otce se obrátil vzhůru nohama. Somchai Lurak (26) z amerického Idaha jel se svou snoubenkou a třemi dcerkami autem, když do nich v rychlosti 130 km/h narazil opilý řidič! Poté, co se Somchai po nehodě probral v nemocnici, zjistil, že jeho dcery nehodu nepřežily.

Somchai Lurak jel se svými dcerkami Aneenou (†6), Kayou (†5) a Draykou (†3) a snoubenkou Emmou Weigandovou z návštěvy u rodinných příbuzných. Domů se však už nedostali. Na cestě se jim totiž stala strašlivá autonehoda.

Do auta, v němž pětičlenná rodina cestovala, narazil opilý řidič, který jel až 130 km/h. Somchai, který pracuje jako manažer restaurace, skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Pětadvacetiletá Emma, která seděla na sedadle spolucestujícího a byla nevlastní matkou děvčat, vyvázla se zlomenými žebry a zlomeným pravým ramenem.

Autobus vjel do rozvodněné řeky: Sedmnáct mrtvých a desítky zraněných!

Poté, co šestadvacetiletý otec znovu nabyl vědomí na nemocničním lůžku, jeho bratr mu sdělil tragickou zprávu. Malé holčičky tragickou nehodu nepřežily. „Museli jsme počkat, dokud nebude tolik pod sedativy, abychom mu řekli, že jeho nádherné dcery jsou mrtvé. Byly to tak skvělé holky,“ řekla jeho sestra Amanda pro britský list The Sun.

„Nikdy neřiďte opilí. Je to tak sobecké a hloupé a může to zničit životy i celé rodiny. Jen proto, že jste se jednou nebo stokrát dostali v pořádku domů, neznamená to, že jste lepší řidiči, když jste opilí,“ dodala. „Myslím na úsměvy mých krásných neteří a na to, jak jsem je vzal do náručí a objal je a dal jim pusu. Chci je zpátky a chci, aby můj bratr měl zpátky jeho děti. Je zázrak, že stále máme Somchaie a že se jeho zdravotní stav zlepšuje,“ uvedl bratr Somchaie Anthony.

Country hvězda (†30) zemřela při autonehodě: Smrt si předpověděla!

Somchai zůstal po nehodě ochrnutý. „Při nehodě přišel o sedm obratlů v krční páteři. Lékaři jsou překvapeni, že má pocit v nohách. Ovšem jeho cesta k plnému uzdravení je ještě dlouhá a vzhledem k tomu, kolik lékařské péče ještě potřebuje, to bude drahé,“ dodal Anthony.