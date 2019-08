Kanárské ostrovy jsou rájem pro turisty z celého světa. Mezi nejoblíbenější z nich patří Tenerife, na němž leží letovisko plné barů a restaurací Costa Adeje. Ve středu se tam stala rodinná tragédie.

Teprve patnáctiletý chlapec na rušném turistickém místě a před zraky šokovaných turistů pobodal své vlastní rodiče. Ti skončili v nemocnici. „Incident se stal ve středu odpoledne. Podezřelým je náctiletý syn obětí. Všichni tři pochází z Británie a žijí na ostrově,“ informoval mluvčí španělské policie pro Daily Mail.

Chlapec, který měl po útoku skočit do patnáctimetrové rokle, je v kritickém stavu v nemocnici. „Po incidentu údajně chtěl spáchat sebevraždu. Všichni tři jsou naživu, ale jejich zranění jsou vážná. Podezřelý je pod policejní ochranou v nemocnici, ale ještě nebyl oficiálně zatčen. Vyšetřovatelé se domnívají, že to není typický případ rodinného násilí, ale mohlo by to být spojené s psychickými problémy náctiletého,“ dodal mluvčí.