Hrůza v pákistánském kriminále: Kolem pašeračky Terezy umírají lidé

Ani rychlá pomoc lékařů nedokázala zachránit muže drženého v pákistánském vězení v Láhauru před kolapsem a následnou krutou smrtí. Smutný osud vězně stíhaného za obchodování s drogami dobře ilustruje katastrofální podmínky, kterým v pákistánském kriminálu čelí Češka Tereza Hlůšková (22) odsouzená za pašování heroinu na dlouhých 8 let a 8 měsíců. Všude kolem ní panuje dusivé horko přesahující 45 stupňů Celsia! A termín odvolacího řízení zůstává v nedohlednu.

Zoufalé. Tak by se daly popsat podmínky, ve kterých žije Češka Tereza Hlůšková (22) ve věznici v pákistánském Láhauru. Obavy o to, jak se její křehký organismus dokáže vyrovnat s drsnými podmínkami panujícími v asijské káznici, nyní nabývají krutě reálné obrysy. V Láhauru totiž aktuálně panují teploty přesahující 45 stupňů Celsia ve stínu! Za zdmi Terezina kriminálu představují vskutku smrtelné ohrožení.

Na záchranu už bylo pozdě

Podle informací přímo z věznice si vysoké teploty už vyžádaly život prvního vězně stíhaného za stejný delikt, jako Tereza - za pašování drog. Přestože tamní vězeňská služba nakonec kolabujícího trestance poslala do nemocnice, na záchranu bylo už pozdě. To jediné, co pro něj lékaři mohli udělat, bylo vydat jeho tělo rodině, aby ho řádně pohřbila.

Špatná zpráva pro Terezu: Soud smetl její žádost! Léto stráví v kriminále

„Ten chlap byl obviněn z drogové kriminality. Seděl v Terezině vězení a zabilo ho horko, chápete, je tam 45 stupňů,“ sdělil Blesku novinář Alí Aršád. Ten také potvrdil, že než se dozorci ve vězení odhodlali k nějaké akci, byl už muž v takovém stavu, že veškeré pokusy lékařů o jeho záchranu už byly zbytečné.

Kolaps nastane z několika důvodů

Netřeba nijak zvlášť připomínat, že dehydratace, přehřátí organismu a zvýšená srdeční zátěž představují smrtelné nebezpečí pro Evropanku neuvyklou drsným podmínkám asijské věznice, a potvrzují to i četní experti.

„Aby se organismus ochlazoval, zvyšuje se tepová frekvence. Jakmile se zvyšuje tepová frekvence, zhoršuje se krevní zásobení srdečního svalu, a to znamená, že srdce je pod obrovským náporem. Záleží zase na tom, jak je trénované a v jakém stavu je Terezin organismus,“ řekl Blesku například známý pražský praktický lékař MUDr. Cyril Mucha.

Češka Tereza Hlůšková byla na začátku roku 2018 chycena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s téměř devíti kilogramy heroinu. Po více než roční vazbě nad ní vynesl soud tvrdý ortel. Shledal ji vinnou a odsouzena byla na 8 let a 8 měsíců vězení v pákistánské base. Rozsudek ji zdrtil a odvolala se proti němu. Totéž ovšem učinil žalobce, který si pro Češku přeje doživotí. Termín projednání její věci je stanoven na září. Už nyní je tedy jasné, že ji čeká žhnoucí letní peklo za zdmi smrtelně nebezpečného kriminálu.

