Česko opět zasáhnou vedra, hrozí úžeh, úpal a přehřátí. Jak je poznáte?

Úpal je selhání regulace tělesné teploty, která v krátké době může dosáhnout i 41 °C a vést ke smrti či trvalým následkům.

Příznaky úpalu: suchá horká červená pokožka, horečka bez pocení, rychlý

silný pulz a tepavá bolest hlavy, únava, zmatenost, závratě, nevolnost až

zvracení, bezvědomí.

Co dělat, pokud máte podezření na úpal?

Okamžitě postiženého přemístit do stínu a aktivně jej ochlazovat – ponořte ho do vany se studenou vodou.

Zatímco postiženého chladíte, zajistěte, aby někdo jiný zavolal lékařskou pomoc.

V případě, že se rychlá lékařská pomoc opozdí, zavolejte nemocniční pohotovost a řiďte se jejími pokyny.

Úpal se může dostavit i v mírnější formě. Je-li na počátku jen zvýšená teplota (do 38 °C) – postiženého ochlazujte. Pokud nespadá do rizikové skupiny (senioři, malé děti a dlouhodbě nemocní) a příznaky ustoupí do jedné hodiny, při dobrém celkovém stavu postiženého jen sledujte a podejte mu tekutiny. Lékaře volat nemusíte, ale buďte opatrní i v následujících dnech, neboť může dojít k opožděné reakci (vyčerpání z přehřátí).