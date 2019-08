Celonoční boj o život Josefa (26) zavaleného ve studni: Dorazili báňští záchranáři i statik

Pod hromadou zeminy skončil v sobotu odpoledne mladý muž Josef P. (26) ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku po pádu do studny. Záchranná služba poslala do Pavlovic pozemní i leteckou posádku. Záchranáři se ale k mladíkovi kvůli komplikované situaci nemohli dostat. Hasiči se snaží proniknout do hloubky až 11 metrů. Práci ale komplikuje nestabilní terén. Na místo zamířili báňští záchranáři a experti na statiku. K dispozici mají také speciální techniku, která má usnadnit výkopové práce.