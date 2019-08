Dopravní expert o nehodě v Humpolci: Letěl 70 km/hod, ale čas na reakci měl!

Středeční tragická nehoda v Humpolci otřásla Českem. Bývalý policista Jiří P. (54) tu na přehledném úseku ze zatím neznámých příčin smetl kočárek se dvěma dětmi i babičku, která ho tlačila. Chlapeček (†2,5) na místě zemřel, jeho sestra (8 měsíců) skončila v nemocnici. Dopravní expert popsal, co mohlo za tragickou nehodou stát.

Podle dopravního experta a bývalého šéfa BESIPu Romana Budského řidič auta nejel předepsanou padesátkou a následky jsou tak tragické. Odborník odhadl jeho rychlost na přibližně sedmdesát kilometrů v hodině, prostoru na reakci však měl podle něj řidič dostatek.

Video Tragédie v Humpolci: Auto smetlo kočárek s dvěma dětmi, jedno zemřelo - Facebook Zpravodajství FTV Prima Velké Zprávy

„Řidič jel pravděpodobně více než padesát, před místem nehody je ještě zpomalovací práh. Ke střetu došlo na úzké a přehledné silnici a v křižovatce. Řidič měl dost času na to zareagovat. Kočárek skončil za sloupem veřejného osvětlení,“ vylíčil Budský. Tragédie v Humpolci: Auto smetlo kočárek se dvěma dětmi, chlapeček (†2) zemřel

K tragické nehodě došlo v klidné oblasti na málo frekventované silnici. „Nepředpokládám, že by žena s kočárkem šla nějak rychle a do silnice vběhla. Naopak si myslím, že se řidič nevěnoval řízení, nevylučuji ani zdravotní komplikace. Je zde také možnost technické závady, povolené kolo na levé straně nebo závada na pneumatice,“ doplnil Budský.

Podle něj mohl řidič zpanikařit, místo brzdy šlápnout na plyn a tím ztratil kontrolu nad vozidlem. Dopravní expert popsal tři druhy řidičů. „Jedna skupina řidičů reaguje na situaci hned, druhá „zamrzne“ a neví co dělat. Třetí skupina zpanikaří a místo brzdy sešlápne křečovitě plyn,“ uvedl. Takto k nehodě došlo: Když žena přecházela s miminkem v kočárku a chlapcem silnici, auto je srazilo a kočárek nabralo na kapotu (1). Následně přeletělo obrubník (2). Na travnatém pásu zanechalo stopy a zdemolovalo dopravní značku (3). Následně vrazilo do lampy, ta se v polovině přelomila (4). Při nárazu do ní kočárek zřejmě sjel z kapoty, po 40 metrech (5). Auto přitom ztratilo kolo a zastavilo v parčíku (6). | Infografika Blesk/Karel Kopáč

Dopravní policisté označili místo dopravní nehody v křižovatce u stromu. Obdélník by měl označovat kočárek, kříž hned za obdélníkem ženu, která ho tlačila.

Po střetu řidič s autem najel na obrubník, pokračoval po trávě a po asi čtyřiceti metrech narazil do lampy veřejného osvětlení. „Je možné, že byla tráva mokrá a tím pádem se mohla prodloužit brzdná dráha,“ dodal Budský.