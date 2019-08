Toník (6) jde místo do školy na chemoterapii. „Svině se vrátila,“ hlesla maminka

V září by měl jít Toník (6) do první třídy, ale dostal odklad. Důvod má jméno velkobuněčný anaplastický lymfom. Pod složitým názvem se skrývá vzácně se vyskytující druh rakoviny. Jeho maminka Šárka tak místo školní aktovky shání pro syna kostní dřeň. Už zase - v tomhle případě se totiž nemoc objevila podruhé. Do nemocnice Toníka často doprovází tatínek. Paní Šárce totiž před dvěma lety amputovali část nohy a přišla o pravé oko.

„Máme výsledky biopsie z kostní dřeně. Svině se vrátila. Je více ložisek a má je i v kostech,“ zmínila emotivně paní Šárka svým přátelům na facebooku, že Toník bude muset opět chodit na chemoterapie.

Rakovinu, která napadá lymfatický systém, u něj lékaři poprvé zjistili na začátku roku 2016. Základní léčba trvala do května. Jenže už za dva měsíce se nádory objevily znovu a následovala transplantace kostní dřeně.

Toník se pral s nemocí až do loňského prosince - následovaly další léky a další chemoterapie. Ale v červenci to vypadalo, že je líp. „Byl ne čistý, ale relativně zdravý, a proto mohl jít od září do školky. Toníčkovi bylo v únoru 6 let a do školy dostal odklad,“ říká paní Šárka. Místo do školky ale nakonec chlapec musí chodit na chemoterapie na oddělení dětské onkologie v Motole. Rodina také čeká, jestli Odborová zdravotní pojišťovna schválí nový druh léčby.

Tři roky boje s rakovinou | Archiv paní Šárky

Všichni také čekají, jestli se pro Toníka najde vhodný dárce kostní dřeně. V minulosti se to už povedlo. „Toníček již jednou transplantaci kostní dřeně podstoupil. Letos v září to budou tři roky. Tenkrát mu registr našel čtyři vhodné dárce. Doufám, že jestli dojde k další transplantaci, tak se tentokrát dárce najde co nejdříve,“ řekla paní Šárka pro Blesk Zprávy.

Proto má paní Šárka jedno velké přání: „Hlavně ať se najde spousta hodných lidí, kteří se zapíší do registru dárců kostní dřeně v IKEMu.“ V registru je zatím 32.000 jmen a v loňském roce se zapsalo zatím největší množství potencionálních dárců. „Čím více lidí se do registru zapíše, tím více životů se zachrání,“ upozorňuje Toníkova maminka.

Tři roky boje s rakovinou | Archiv paní Šárky

„Je to náš Spiderman a Avenger“

Pokud byste Toníka potkali v těch měsících, kdy nechodil do nemocnice, možná byste ani nepoznali, jak vážně je nemocný. „Toník je malej, úžasnej, roztomilej kluk. Někdy je zlatíčko, někdy je ho dost,“ uvedla maminka. Jenom to má mnohem těžší než ostatní děti. Nemůže například chodit ven tolik, jak by si přál, ale rád kouká na pohádky a hraje hry na tabletu.

A má ještě jednoho koníčka. Zamiloval se do figurek superhrdinů. V pokojíčku jich má plnou skříňku. „Miluje akční hrdiny. Je to náš Spiderman a Avenger,“ popisuje Toníkovu velkou lásku paní Šárka a dodává, že i když rodina žije skromně, tak na nějakou figurku se peníze vždycky najdou.

Na boj s rakovinou naštěstí rodina není úplně sama. Paní Šárka si cení pomoci nadace Dobrý Anděl. „Na facebooku je také Nadační fond šance onkoláčkům, který nám pomáhá materiálně. Například s rouškami nebo s dezinfekcí,“ říká Šárka, podle které je ale důležitá i psychická pomoc, tu zase nalézá ve facebookové skupině Onkoláčci. Tam se se setkávají rodiče vážně nemocných dětí - vyměňují si rady, vzájemně se podporují a občas se pochlubí i úspěchem v léčbě.

I když je dětská onkologie v Česku na velmi vysoké úrovni, ani lékaři nedokáží zázraky. Každý rok jim přibude přibližně 350 nových pacientů a každý rok se šedesát životů nepodaří zachránit.