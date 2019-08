Za dveřmi už nakukuje klučina s pusou od ucha k uchu a s očima, které září štěstím. Příchod Spidermana se podařilo až do posledního okamžiku utajit. Když se Toník z toho překvapení vzpamatoval, objal svého superhrdinu.

Video Toník a Spiderman - Vladimír Blažek, Blesk

„Máme štěstí, dneska Toníček tu chemoterapii prospal, proto je tak čiperný. Pokaždé to na něj působí jinak. Někdy zvrací, někdy je unavený. Teď mu dávají ale nějakou lehčí, jenom aby ho to udrželo, než se najde dárce kostní dřeně,“ vysvětluje maminka Šárka Toníkovu čilost.

Předáváme mu nějaké drobnosti, ale ty si Toník prohlédne jen zběžně. Nejlepší dárek je totiž Spiderman. Bere ho za ruku a už ho táhne do dětského pokoje. Důkladně za sebou zavře, abychom je nerušili, a jen podle dětského hlásku poznáváme, že mu ukazuje svoji sbírku komiksových postaviček.

Kamaráda si Toník přál i pod stromeček

Toníkovi moc chybějí kamarádi, nemá si s kým hrát. Jakákoliv infekce by totiž zkomplikovala léčbu. Nemůže chodit ven, když je horko, ani když je zima. Okamžiky na hřišti jsou pro něj vzácnost. A ani pak to se seznamováním s ostatními dětmi nemá jednoduché. „Kamarádi, to je u nás velké téma. Jak nemůže do té školky, je mu přeci jenom šest, tak ti kamarádi mu chybí,“ říká Šárka a dodává, že o Vánocích plakala, protože Toníkovým největším přáním byl kamarád a toho mu ona dát nemůže.

Spiderman u Toníka | Tonda Tran

Navíc se Toník setkává s lidským nepochopením, některé maminky své děti od něj odhánějí, protože má roušku a ony mají strach, že by mohl mít nakažlivou nemoc. Přitom je to přesně obráceně. Roušku nosí, aby nechytl něco on.

Ze sousedního pokoje se stále ozývá dětské štěbetání. Toníkova pusa se ani na chvíli nezastaví. Blesk mu totiž aspoň na jedno odpoledne přivedl superkamaráda a on mu toho musí tolik říct.

S Šárkou a s jejím partnerem Romanem zatím sedíme v obývacím pokoji. „Je to normální panelákové 3+kk, my jsme s Romanem vyrostli jako panelákové děti,“ říká Toníkova maminka. Jejich byt je ale zvláštní - všechno musí být přizpůsobeno tomu, že Šárka je na invalidním vozíku. Ve dvanácti letech u ní lékaři diagnostikovali cukrovku a ta ji postupně připravila o část nohy a o oko. Všechny úpravy v bytě dělal Roman. „Naštěstí jsem zedník, tak si umím poradit a hodně jsme ušetřili,“ vysvětluje.

Spiderman u Toníka | Tonda Tran

Pokud by chtěl Toníkovi a jeho rodině někdo finančně pomoci, může libovolnou částku odeslat na transparentní účet: 2101671953/2010 u Fio banky. Do poznámky je třeba napsat TONÍK a lze přidat i krátký vzkaz.

Roman také chodí s Toníkem na vyšetření a chemoterapie. Ví, jak těžký život je s nemocným dítětem. Za tři roky toho v nemocnicích viděl už hodně, ale na jednu věc si nezvykne asi nikdy. „Když doprovázím Toníka, tak se v nemocnici setkávám s různými případy. A víte, co je nejhorší? Když onemocní dítě a táta uteče od rodiny. Jo, i to se stává. To je normální sviňárna,“ říká Roman a dodává, že se s tím setkává častěji, než si vůbec umíme představit.

Toník | Tonda Tran

Co si nemůžeme představit už vůbec, je to, že by někdo mohl opustit takového roztomilého rošťáka, který se na nás přišel právě podívat. A táhne s sebou pochopitelně Spidermana. Tentokrát se trochu prohazují role a pavoučí muž dělá reportéra.

A tak se dozvídáme, že Toník se občas s bráchou pere, ale moc nevyhrává, že by chtěl mít jako superschopnost samozřejmě pavučiny a druhým nejoblíbenějším superhrdinou je Groot. Takže máme problém. Groot je totiž strom a prakticky nemluví. Jako příští host u Toníka by byl dost problematický. Ale klučina nakonec slevuje, že Thor nebo Venom by taky nebyli špatní. A na to si taky nakonec se Spidermanem plácne.

V masce superhrdiny dorazil David, který si v autě konečně mohl stáhnout kuklu. Byl zpocený, ale šťastný, splnil další superhrdinský úkol. Patří do party, která se oficiálně jmenuje OSC - Univerzální superhrdinové. Vzal si den dovolené, přijel za Toníkem z Olomouce, přivezl mu dárky, a to všechno dobrovolně bez nároku na jakýkoliv honorář. Jeho koníčkem je cosplay - pro laiky převlékání za filmové nebo komiksové postavy. Ale to by bylo málo. Tyhle lidi naplňuje to, že ve svých kostýmech můžou dělat radost druhým - třeba nemocnému Toníkovi.