Toníkovi (6) se vrátila rakovina. Tatínek se rozplakal, rodina obrací každou korunu

„Potkali jsme se na internetové seznamce v červnu 2011. Nejdřív jsme si psali o všem možném, pak jsme se viděli a přeskočila jiskra,“ popisuje Šárka začátky svého vztahu s Romanem. Nebyl to žádný zbrklý vztah, Toník se narodil až dva roky po seznámení. A všechno vypadalo, že na světě je další šťastná rodina: Roman, Šárka, Jára (syn Šárky z dřívějšího vztahu) a Toník.

Toník (6) jde místo do školy na chemoterapii. „Svině se vrátila,“ hlesla maminka

Idyla skončila před třemi lety, když lékaři u Toníka zjistili vzácný druh rakoviny, která napadá lymfatický systém. Pro tatínka to byla zdrcující zpráva. „Byl v šoku, brečel a nechtěl, aby to někdo věděl. A hlavně si to nechtěl připustit. Stále říkal, že se spletli, že našemu synovi se to stát nemůže,“ popisuje Romanovy první reakce Šárka. Nakonec ale strašnou zprávu přijal. Za půl roku opustil zaměstnání zedníka a začal se na plný úvazek starat o rodinu.

Toník bojuje s rakovinou | facebook/Šarka a Roman

Šárku totiž také postihly zdravotní problémy. Od dvanácti trpěla cukrovkou a stav se zhoršoval. Nemoc ji nejprve připravila o nohu a pak na jedno oko oslepila. „Nejdřív mi cukrovka vzala pár prstů, pak nárt a nakonec nohu v bérci,“ popisuje Šárka svoje trápení. Teď je Toníkova maminka na invalidním vozíku.

Pro Romana to znamená, že návštěvy s Toníkem u lékařů jsou na něm. Byl i u toho, když mu poprvé transplantovali kostní dřeň. A taky v domácnosti musí vykonávat hodně práce. To chce hodně velkou dávku odvahy a sebezapření. „Je to normální chlap , má svoje pro i proti jako každý člověk, ale za Toníka by dal život,“ svěřuje se Šárka a už veseleji dodává: „Od mládí je depešák, miluje skupinu Depechce Mode a párkrát do roka zajde s kamarády na Depeche party.“

Rodina má dva nevysoké příjmy. Roman dostává příspěvek na péči a Šárka invalidní důchod. Pro čtyřčlennou rodinu s dvěma dětmi, z toho jedním těžce nemocným, to je složitá situace. Ale zatím se drží statečně.

„Na péči o Toníka je finančně náročná hlavně strava. Musí dodržovat nízkobakteriální režim, což znamená, že veškeré uvařené jídlo může konzumovat nejpozději do tří hodin. Musí dávat pozor na oříšky nebo kokos. I to je zdroj plísní. A ovoce může jenom takové, které se dá oloupat,“ vysvětluje maminka.

Toník bojuje s rakovinou | facebook/Šarka a Roman

Do práce se tak musí zapojit i Šárčin syn z předchozího vztahu Jaroslav (13), zatím jsou na něm ty lehčí práce jako chození s odpadky, myčka, občasné vytírání a taky projížďky s maminkou upoutanou na invalidní vozík. K tomu zvládá studovat taneční konzervatoř a navštěvovat ještě jednu taneční školu. Ale jinak je to normální brácha jako každý jiný, „Kluci se mají rádi. Dokáží se pohádat i poprat, ale nakonec drží při sobě,“ říká maminka.

V současné době Toník musí chodit každý týden na cheomerapii a ta dává pořádně zabrat i dospělým. Rodiče proto doufají, že lékaři rozhodnou o alternatviní léčbě, která v České republice byla schválena teprve před rokem. A stále také čekají, jestli se objeví správný dárce kostní dřeně.

Pokud by chtěl Toníkovi a jeho rodině někdo finančně pomoci, může libovolnou částku odeslat na transparentní účet: 2101671953/2010 u Fio banky. Do poznámky je třeba napsat TONÍK a lze přidat i krátký vzkaz.