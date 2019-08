Už přes půl milionu korun se sešlo na účtu pro šestiletého Toníka, který bojuje už poněkolikáté se zákeřnou rakovinou. Situace rodiny je o to složitější, že zdravotní potíže má i chlapcova maminka Šárka. Toníkův příběh dojal stovky Čechů - na konto posílají dary od stovek po desetitisíce. Ten zatím největší dorazil z Dánska. Podnikatel poslal Toníkovi rovných 100 tisíc korun. Tátu Romana telefonát štědrého dárce rozplakal. I díky němu se teď rodina dočkala toho, na co by sama nikdy nenašetřila.