Šestiletý Toník, který který bojuje už poněkolikáté se zákeřnou rakovinou, musel znovu do nemocnice. Ani rodiče netuší, jak dlouho tam bude tentokrát. Je zřejmě prvním dětským pacientem, na kterém lékaři vyzkouší nový druh léčby. Díky čtenářce Blesku si ale užil poslední prázdninový týden.

Zatím musel Toník chodit na chemoterapii každý týden. Někdy byl jenom unavený, někdy mu bylo po ní špatně. Teď lékaři budou zkoušet novou léčbu. Opět to bude chemoterapie, ale jiná. „Změna je v tom, že ji bude dostávat jenom jednou za tři týdny. Teď půjde na první dávku a až potom budeme vědět víc, jak ji bude snášet,“ svěřila se Blesk Zprávám maminka Šárka.

Typ léčby, který Toník dostane, byl u nás schválený teprve před rokem a jenom pro dospělé. Šestiletý chlapec se tak stane jedním z prvních pacientů, kteří ji vyzkouší. „Toník zůstane v nemocnici na pozorování, aby doktoři zjistili případnou reakci,“ řekla Šárka s tím, že sama neví, jak dlouho Toník bude hospitalizovaný. I když Toníka čeká pár nepříjemných dní na lůžku, je to vlastně dobrá zpráva s trochou světla naděje.

Jak poznáte rakovinu plic? Sledujte tyto příznaky!

Toník šel do nemocnice odpočatý a plný zážitků. Díky čtenářce Blesku totiž Šárčina rodina po letech mohla vyrazit na týdenní dovolenou. Ozvali se jí totiž ze zábavního centra nedaleko Znojma. „Já jsem si o tom tak četla a strašně mě ten příběh zaujal. A bylo mi Toníka a jeho maminky strašně líto. Šla jsem za naším panem majitelem. Všechno jsem mu povykládala, tekly mi u toho slzy, a tak jsem mu řekla, co bych pro něj chtěla udělat,“ řekla Blesk zprávám zaměstnankyně centra Excalibur Petra Šrubařová.

Toník poprvé v bazénu | ARCHIV BLESKU

Pokud by chtěl Toníkovi a jeho rodině někdo finančně pomoci, může libovolnou částku odeslat na transparentní účet: 2101671953/2010 u Fio banky. Do poznámky je třeba napsat TONÍK a lze přidat i krátký vzkaz. Díky solidaritě dárců si rodina mohla koupit větší auto. Zdravotní potíže totiž nemá jen chalpec, ale i jeho maminka, která přišla o nohu.

Pan Roger Seunig souhlasil s tím, že firma poskytne rodině zdarma týdenní pobyt, a dokonce pro ni do Prahy poslal auto. „Chtěla bych poděkovat všem těm úžasným lidem, kteří se o nás starali,“ vzkazuje Šárka do Znojma a dodává: "Kluci byli úplně nadšení a vyřádili se. Toník měl dokonce hodinu bazén sám pro sebe. On jinak na veřejná koupaliště nemůže."

Pouhá jedna okurka denně a tohle se stane s vaším tělem! Budete se divit

Radost i dojetí bylo na obou stranách. „Ten Toník, to je takovej bojovník. Pro mě je to neskutečný. Měla jsem pocit, že tu rodinu znám strašně dlouho,“ vzpomíná na setkání paní Šrubařová. „Když s těma klučinama jedete kousek autem. Ten starší sedí vepředu a ten mladší vzadu a oni se chytnou za ručičku…Ani mi nemluvte, co já se nabrečela. Ještě dneska jsem z toho plná dojmů, “ řekla Blesk zprávám s dojetím Petra Šrubařová.

Pokud Toníkova léčba půjde dobře, možná se Šárka s Petrou ještě potkají. „Paní nám nabídla, že před Vánoci bychom tam ještě mohli přijet,“ prozradila Toníkova maminka.