K posílání pohlednic vyzvala Lenka čtenáře Blesku před dvěma lety. Jenom půl roku poté, co jí po zranění v tělocviku diagnostikovali lékaři zhoubný nádor v noze. Dlouho to vypadalo, že Lenička nepřežije. Sílu přežít v sobě nakonec našla.

„Pomohla mi i ta podpora čtenářů, neměla jsem se čas trápit, pročítala jsem »čumkarty«. S nohou je to momentálně lepší. Mám za sebou operaci a celkem sedmašedesát chemoterapií, devatenáct hospitalizací a to si vybralo svoje,“ říká Lenka Konečná, která před pár dny oslavila třinácté narozeniny.

Ztrácí zrak

Chemoterapie ji postupně připravují o zrak, hrozí jí šedý zákal. Trpí mírnou nedoslýchavostí, také levá komora srdce není v pořádku, funguje jen na spodní hranici. V dospělosti, až přestane růst, ji čeká další, zásadní, operace nohy, napadené nádorem.

délka: 01:28 Video Lenka Konečná Karel Janeček, Blesk

„Na to nesmí člověk myslet. Byly děti, co jsem byla s nimi na pokoji v nemocnici, skamarádila se s nimi a ony za pár hodin nebo dnů umřely. Raduji se dnes ze všeho, z každé minuty a hodiny života. Když mi dnes přejete k třináctinám především to zdraví, je to pro mě přání z nejcennějších,“ vyznala se Lenička.

Váha? Jako na houpačce!

„Už nikdy bych nechtěla být tak vyhublá, jako ti chudáci, co je vidím na fotkách nebo v televizi a kteří přežili koncentráky,“ prohlížela si snímek z předloňské oslavy 11. narozenin. Tehdy vážila pouhých 25 kilo, dnes je to 47 kilo.

Po prázdninách do školy

Rakovina Leničce neukradla jen zdraví, ale i celý rok školy. Kvůli léčbě musela opakovat dvakrát 5. třídu, a tak se v září chytá teprve do 7. třídy mezi o rok mladší žáky. „Ze Stonavy budu dojíždět denně do Karviné,“ říká školačka.

O prázdninách už letos mohla absolvovat výlety do zoo nebo dinoparku. Od září se chystá jednou týdně chodit do koňáckého kroužku, chce zkusit tancovat, plavat a jezdit na oblíbených kolečkových bruslích. Vše proto, aby posílila rakovinou oslabené tělo.

Pohlednice sbírá dál

Pokud byste chtěli rozšířit Leniččinu sbírku pohledů nasbíraných především díky čtenářů Blesku, je možné je malé slečně posílat na novou adresu: Lenka Konečná, Stonava 367, PSČ , 735 34. Každé přáníčko nebo pohled uvítá.

VIDEO: Lenička na videu starém dva roky. Úsměv ji z tváře nezmizel ani v nejtěžších chvílích.