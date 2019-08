Ženě dal modré růže s černou stuhou a popravil ji: Čistič graffiti z Karlova mostu promluvil o temné minulosti

Když Miloslav Černý (49) odstranil během dvou hodin nápis z pilíře Karlova mostu, oslavovala ho polovina země a chodily mu tisíce děkovných e-mailů a zpráv. Jenže záhy vyšla najevo jeho temná minulost, a sice to, že zavraždil svou manželku Dagmar (†27) a jejího tehdejšího partnera Luboše K. (†30). Před vraždou si na místo přinesl kromě zbraně také kytici modrých růží převázaných černou stužkou. Prý to byl symbol rozloučení.

Vrchní soud nakonec v případě dvojnásobné vraždy rozhodl o tom, že 20letý výjimečný trest pro Miloslava Černého je příliš přísný, a poslal ho do vězení na 17 let. Je ovšem pravdou, že původní trestní řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích vyznělo značně ve střelcův neprospěch. Předseda senátu Jiří Bernát smetl ze stolu mnoho argumentů, které měly obhájit zhrzeného manžela. Některé z nich zazněly i v Černého zpovědi, kterou šokoval své dosavadní příznivce.

Nedalo se očekávat, že je tam potkám

„Shodou okolností se stalo to, že jsem na místě, kde se to nedalo očekávat, potkal ji (svou manželku, pozn. red.) a jejího milence. Emočně jsem to nezvládl a oba jsem je zastřelil,“ řekl Miloslav Černý (49) o momentu, který měl změnit nejen jeho život, ale především zmařit dva životy další. Opomněl zmínit, že v té době se už s manželkou rozváděl a že na ni čekal před bytem, ve kterém byla hlášena k pobytu a ve kterém s Lubošem žila. S sebou si přinesl revolver ráže 7,65 mm a kytici tří modrých růží opatřených černou stuhou.

Ležet s ní v jednom hrobě

Den před vraždou měli manželé rozvodové stání. Černý se však na ně podle soudce Bernáta nedostavil a omluvil se kvůli hluboké depresi. Namísto toho si jel natrénovat přesnou mušku na střelnici. „Jeho počínání svědčilo o tom, že se chladnokrevně připravuje na vraždu,“ popsal to soudce, který neuvěřil ani tomu, co Černý tvrdí v rozhovoru, totiž že chtěl zabít ji i sebe. Přitěžující okolností bylo to, že když manželka už ležela na zemi, dorazil ji Černý druhou ranou do spánku. Sám sebe ale, jak poznamenal soudce: „Střelil se jen do brady a ze zranění byl brzy vyléčen.“

Chtěl jsem, aby se mi vrátila

Černý připustil před soudem, že o mileneckém poměru své ženy dobře věděl, těžko ho proto mohlo překvapit, když oba partnery spolu potkal. Nejprve zastřelil Luboše a potom svou ženu. Soud neuvěřil ani tomu, že se Černý snažil o nápravu vztahu. Naopak podle deníku Právo zdůraznil, že se při rozvodu zajímal hlavně o majetkové vypořádání. O jeho tehdejší povaze podle tehdejších článků svědčily také znalecké posudky, které v Černém odhalily sklony k agresi, egocentrismus a hysterické rysy.

Dluh společnosti zůstává

Vrchní soud nakonec rozhodl, že 20letý trest vyměřený v říjnu 2000 tehdy 30letému pachateli je příliš přísný a o 3 roky ho snížil. Černý si odpykal 11,5 roku, během nichž podle vlastních slov vystudoval vše, co se ve vězení vystudovat dalo, včetně bezmála dokončené teologické fakulty. Mnohé z věcí, které u soudu zazněly, Černý dnes rozporuje s tím, že jsou podle něj nepřesné. Přesto podstata věci zůstala stejná. „Tím, že jsem se svěřil, co mám za sebou, ze sebe sejmu nezaslouženou gloriolu. Neustále si totiž uvědomuji, že mám obrovský dluh vůči společnosti,“ uznal sám ve zmíněném rozhovoru.