Hřib podpořil vraha, který vyčistil Karlův most: Trest si odpykal, přináší užitek

Ani temná minulost čističe Karlova mostu Miloslava Černého nezkalila pohled, kterým se na něj dívá pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Černý partyzánsky odstranil graffiti německých turistů a primátor ho za to ve čtvrtek pochválil, zmínil i finanční odměnu. Jenže čistič mostu pak v pátek pro iDnes.cz přiznal, že před 20 lety zavraždil v Písku svoji ženu a jejího milence a že strávil 11,5 roku ve vězení. Hřib si ale za pochvalou pro vraha dál stojí, jak uvedl pro Blesk Zprávy.

„Teď už víme, že graffiti u Kampy odstranil pan Miloslav Černý. Po pravdě se mu ani nedivím. Jsem rád, že analýza TSK neshledala v jeho postupu žádné nedostatky. Karlův most zůstal nepoškozen, což je pro Prahu skvělá zpráva. Pochybnosti mám naopak o přístupu magistrátu,“ uvedl ve čtvrtek Hřib na svém twitteru. Dodal, že navrhne Černému za pomoc zaplatit a pozval ho na pondělní workshop. Moderní metody odstraňování graffiti mají zájemci vyzkoušet u limnigrafu Na Františku.

V pátek se ale Černý v rozhovoru pro iDnes.cz přiznal k dvojnásobné vraždě, za kterou šel do vězení. „Nejsem člověk, který by byl hoden toho, aby ho někdo chválil. Zejména ne kvůli tomu, že jsem vyčistil Karlův most. Ale potěšilo mě, že jsem byl kontaktován panem primátorem, abychom jim pomohli, a zúčastnili se workshopu o moderním odstraňování graffiti,“ řekl, aby připustil: „Ano, jsem velký darebák, který v životě spáchal dvojnásobnou vraždu a jsem za ni plně odpovědný.“

Čistič graffiti zavraždil manželku s milencem! Umyl Karlův most a přiznal temnou minulost

Blesk Zprávy proto zjišťovaly, zda nová fakta pohled primátora na Miloslava Černého nějak změnila. „Na tom, co jsem řekl, se nic nemění. Pan Černý si svůj trest odpykal a v současné době přináší společnosti užitek,“ uvedl Hřib. Podle něj dál platí, že se Praha musí zlepšit procesy města tak, aby byly rychlejší „a občané nebyli motivováni k takovýmto partyzánským akcím, které mají svá rizika“.

Video Sprejeři z Německa počmárali Karlův most - Městská policie Praha

„Výběr dodavatelů pro město musí probíhat otevřenou soutěží, takže nelze konkrétní osoby odmítat ani protežovat,“ zmínil Hřib a na adresu Černého pak dodal: „Náprava a návrat odsouzených do společnosti je nicméně důležitým aspektem funkčního a bezpečného státu. Pan Černý by mohl spojit svůj příběh třeba s projektem yellowribbon.cz, který podporuje i herec Petr Čtvrtníček a který se věnuje tématu zaměstnávání bývalých vězňů.“