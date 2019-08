Čistič Karlova mostu promluvil o svých vraždách: Zpověď 5x přikrášlil!

Vraždu jsem dopředu plánoval, přiznává nyní Černý. Ovšem jedním dechem zdůrazňuje: „Ale šlo o momentální afekt.“

Soud: Předseda senátu konstatoval, že Černý jednal zjevně úmyslně. Jako prvního zabil ranou do týla manželčina přítele Luboše (†30) a na svoji manželku vystřelil dvakrát. Nejprve také do týla a pak, když ležela do zemi, ještě do spánku. Soudce to charakterizoval jako popravu.