Čistič graffiti zavraždil manželku s milencem! Umyl Karlův most a přiznal temnou minulost

Z Miloslava Černého se na několik dní stal lidový hrdina. Davy ho blahořečily za to, že během dvou hodin vysokotlakou tryskou očistil Karlův most od graffiti, kterým ho zohavili dva němečtí vandalové.

Jenže sám čistič říká, že žádný přehnaný vděk nežádá. V životě Miloslava Černého je obrovská kaňka, kterou už nikdo nevymaže. Dvojnásobná vražda manželky a jejího milence. Miloslav Černý svou temnou minulost odhalil v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Čistili Karlův most rozpouštědlem: Miloslava Černého to šokovalo a graffiti odstranil sám

Od hrůzných událostí života pana Černého uběhlo už dvacet let. „V roce 1999 jsem procházel vážnou životní krizí, kterou jsem absolutně nezvládl a udělal jsem asi to nejhorší, co v životě udělat jde,“ řekl Černý iDNES s tím, že se tehdy během rozvodu s manželkou rozhodl násilně ukončit její i svůj život. Vzal tedy pistoli a vydal se za ženou.

Stalo se však něco, co Miloslav neočekával – našel ženu s milencem a podle svých slov emočně selhal. Zlomený muž manželku i jejího milence zastřelil a prostřelil si hlavu. Shodou náhod však těžké zranění přežil. „Nicméně jsem byl za tento čin oprávněně odsouzen k sedmnácti letům odnětí svobody, z nichž jsem ve vězení strávil jedenáct a půl roku,“ popsal webu..

Dobu za mřížemi strávil Miloslav v Českých Budějovicích, Brně, Valdicích a na pražské Ruzyni. Vězení opustil v roce 2012 a od té doby žije, kromě krátkého pobytu ve Velké Británii, v Praze. Podle svých slov se snaží, aby měl jeho život nyní „nějaký širší rozměr“.

Hřib chce »čističi« Černému zaplatit: Karlův most prý uklidil »po pirátsku«

Za mřížemi se Miloslav snažil sekat latinu a čas věnoval studiu. Udělal gymnázium, získal několik výučních listů a rekvalifikačních kurzů, a dokonce studoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Vysokou školu nedodělal kvůli propuštění na svobodu. Dnes Miloslav lituje, že studium nedokončil. „Udělal jsem chybu, měl jsem tam ještě půl roku zůstat a měl bych ji dodělanou,“ vysvětlil iDnesu.

Přestože nyní žije Miloslav řádným životem a má novou rodinu, odpovědnosti za temnou minulost se nezříká. „Ano, jsem velký darebák, který v životě spáchal dvojnásobnou vraždu a jsem za ni plně odpovědný,“ řekl Miloslav serveru v doznání, které bude jistě mnoho lidí šokovat.