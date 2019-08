Hasiči v pondělí večer záchranné práce ukončili. Sací bagr i samotní hasiči opustili místo neštěstí kolem 19. hodiny večer. Krátce předtím se dostali do zhruba desetimetrové hloubky, kde se mělo nalézat tělo zavaleného muže.

„Zásah byl velice vyčerpávající a chtěl bych poděkovat všem, kdo se na něm podíleli. Bohužel muže jsme našli bez známek života,“ potvrdil Blesku mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. „Na místě je nyní koroner a policisté, kteří pokračují v objasnění okolností celé události,“ uvedl.

„Odhaduji, že za ty tři dny se tady vystřídalo více než sto hasičů. Byli tady také bánští záchranáři, těm je potřeba opravdu poděkovat. Odvedli neuvěřitelný kus práce,“ doplnil Mikoška. „Byli tady také kolegové ze záchranného útvaru, těm také musíme poděkovat,“ dodal. Zásah podle něj trval 55 hodin.

délka: 02:43 Video Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška k nálezu těla mladíka a ukončení zásahu TV Blesk Zdeněk Matyáš

Do poslední chvíle doufali v zázrak

Oblíbený mladík patřil k členům dobrovolných hasičů, kde byl velice aktivní. Místní do poslední chvíle doufali, že se ho podaří vyprostit živého. „Byl to spolužák mé dcery, šikovný kluk, kutil. Těžko uvěřit, co se stalo,“ řekla pro Blesk.cz jedna ze sousedek. „Znám se s jeho tátou. Můžu na oba říct jen slova chvály. Pro rodiče muselo být to čekání strašné,“ svěřil se známý rodiny.

„Pepík je hrozně šikovný, dokázal kdeco opravit. Jeho rodiče a sestra musejí prožívat hrozné chvíle. Ale jestli je jedno procento šance na přežití, nezbývá než věřit,“ svěřil se během neděle jeden ze sousedů. „Známe je jen od vidění. Slyšela jsem, že je ještě naděje, že by mladý mohl být naživu. Snad se stane zázrak,“ řekla Blesku jedna ze sousedek. Bohužel se ale šťastného konce nedočkali...

délka: 00:47 Video Hasiči a záchranáři se dalším dnem snaží uvolnit zavalenou studnu ve Velkých Pavlovicích, ve které uvázl Josef P. (26). HZS JMK

Co se stalo?

Podle dosavadních informací chtěl mladík v sobotu vyčistit studnu. „Podle našich informací došlo k odčerpání vody ze studny, a když byl dole, zhroutilo se to,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Oficiální vyšetřování začne až po ukončení prací, nálezu těla a zprávě lékaře.

Zemina muže zavalila v sobotu kolem poledne. Ten den ještě hasiči doufali, že by mohl přežít ve vzduchové kapse. V neděli už pracovali s verzí, že hledají jen tělo. Vyčištění studny zkomplikoval i fakt, že se v ní v neděli objevila spodní voda.

délka: 00:24 Video Sací bagr dorazil na místo po 20. hodině. Zdeněk Matyáš