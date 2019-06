Dvanáctičlenná britská rodina se připojila k ISIS: Nikdo z nich to nepřežil.

Rodina Mannanových z britského města Luton si získala celosvětovou pozornost, když její členové v roce 2015 opustili Velkou Británii a připojili se k Islámskému státu. Předpokládá se, že do Sýrie dorazili ze sousedního Turecka. Dva měsíce po příjezdu do Sýrie prohlásili, že chtějí podpořit Islámský stát. Příbuzní, kteří zůstali v Británii, informovali, že nikdo ze zmíněné rodiny už není naživu.

Dvanáctičlenná britská rodina Mannanových proslula tím, že odešla z Británie do Sýrie, kde se její členové chtěli připojit k Islámskému státu. Podle zjištění deníku MailOnline všichni zemřeli. Tři nejstarší synové padli v boji, zatímco sedm dalších, včetně dětí ve věku 1 – 11 let, přišlo o život při vzdušném útoku. Postarší rodiče Muhammed Mannan a jeho žena Minera zemřeli v mezičase z přirozených příčin.

Francouzi a Nizozemci si přebrali 14 syrských sirotků z rodin džihádistů

Mannanův syn z předchozího manželství Shalim, který zůstal v Lutonu, řekl pro MailOnline: „Všichni jsou mrtví. Je po všem, konec. Snažili jsme se několikrát zjistit, co se jim stalo, a teprve nedávno nám tuto skutečnost Sýrie potvrdila. Je to tragický konec a udělali jsme za ním čáru. Teď se snažíme žít si svůj vlastní život.“

Pětasedmdesátiletý Muhammed Mannan byl nejstarším Britem, který utekl do Sýrie. Jemu i jeho rodině byl odlet povolen, přestože je na letišti Heathrow zadrželi a jejich dům důkladně prohledala protiteroristická jednotka. Mannan na podporu o Islámském státu prohlásil: „Je krásné být v zemi osvobozené od korupce a útlaku zákonů, ve které vládne Šaría.“

Norsko přijalo sirotky po džihádistech. Vymaníme je z „extremistického prostředí“, slibují úřady

Abul Hussain, představený mešity Bury Park Mosque v Lutonu, kterou Mannan pravidelně navštěvoval, na jeho odchod zareagoval: „Byl to milý člověk a velmi oddaný své rodině. Všechny nás šokovalo, když odešel do Sýrie, protože by nás nikdy nenapadlo, že by mohl být něčeho takového schopný. To nebyl Muhammed, jakého jsme znali. Stále nedokážeme uvěřit, že celá rodina zahynula, byly mezi nimi ještě malé děti.“

Muhammed (†75) trpěl cukrovkou a dalšími zdravotními problémy, kterým nakonec podlehl a zemřel v Syrském městě Rakka. Jeho manželka Minera, která trpěla rakovinou, zemřela v témže městě.