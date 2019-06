Roztleskávačka (†17) zemřela při tréninku: Několikrát prosila trenéra o vodu, tvrdí spolužačky

Mladá a krásná Elyse Purefoyová (†17) v pondělí trénovala se svými spolužačkami na školním hřišti. Kapitánka roztleskávaček během běhu však náhle zkolabovala a zemřela při převozu do nemocnice. Otec mladé studentky věří, že se tak stalo kvůli dehydrataci. Její spolužačky totiž vypověděly, že Elyse několikrát prosila trenéra o vodu, ovšem marně.

Elyse Purefoyová pocházející z americké Georgie byla kapitánkou týmu roztleskávaček na střední škole Arabia Mountain High School ve městě Lithonia. Elyse v pondělí trénovala se svým týmem, když došlo k tragédii. Sedmnáctiletá studentka při běhu na školním hřišti náhle zkolabovala. Trenér, který na žáky dohlížel, okamžitě přivolal lékařskou pomoc. Přes veškerou snahu lékařů mladá studentka bohužel při převozu do nemocnice zemřela.

Náhlá smrt talentované tanečnice šokovala všechny její blízké. „Byla úžasný člověk. Bude nám chybět,“ řekl její otec Hank Purefoy pro americký deník New York Post. „Minulý večer jsem jí ještě pomáhala trénovat. Pomáhala jsem jí trénovat její taneční představení. Teď je pryč,“ řekla zdrcená sestra Elona Purefoyová pro server WGCL.

Podle výpovědi Elysiných spolužaček dívka nejméně sedmkrát žádala trenéra o vodu. Tým začal s tréninkem již v sedm hodin ráno a Elyse předtím, než zkolabovala, oběhla několikrát hřiště. Již takhle brzy ráno bylo dvaadvacet stupňů. „Soucítíme s rodinou v tuto složitou dobu,“ uvedla škola a odmítla komentovat to, že by trenér odmítl dát dívce vodu. „Myslím, že by škola měla brát více vážně stížnosti od studentů,“ uvedla Arianna Amelerová. Otec zesnulé dívky věří, že zemřela na dehydrataci, ovšem příčina náhlého úmrtí mladé dívky je stále nejasná. Případem se zabývá policie. Rodina zahájila veřejnou vzpomínkovou finanční sbírku, ve které se jim podařilo vybrat již 9875 dolarů (223 tisíc Kč).