Učitelka ve školce týrala děti? Policisté zahájili trestní stíhání

Učitelka z mateřské školky v Brunovcích dostala vyhazov poté, co vyšlo najevo, že měla mít ke svým žákům poněkud podivný přístup. Děti po sobě prý musely samy mýt nádobí, za trest je zavírala do kumbálu, nebo dostávaly poloviční porce jídla. Zkušená pedagožka obvinění odmítá.

Do školky v Brunovcích na Slovensku chodí přes 20 dětí. Šest z nich měla učitelka dlouhodobě týrat. Pedagožka prý žáky trestala polovičními porcemi jídla a nutila je umýt po sobě nádobí, nebo děti zavírala do tmavého kumbálu. Podle informací deníku Nový Čas byl problém dlouhodobý, do školky dokonce docházel psycholog. Děti podivné zacházení ze strachu tajily.

Před několika měsíci ale jeden z žáků doma popsal, co ve školce zažívá, a v tu chvíli se daly věci do pohybu. Starostka Brunovců problém se souhlasem rodičů nahlásila na policii. „Je mi nesmírně líto, že musíme řešit takovou citlivou věc. S učitelkou jsme rozvázali pracovní poměr. Je absolutně nepřípustné, aby děti měly strach z pedagoga,“ sdělila starostka obce Stanislava Zervanová.

Případ řeší policisté, kteří ve věci zahájili trestní stíhání za zločin týrání svěřené osoby. „Chodíme teď postupně vypovídat na policii. Dokud se celá věc nevyřeší, nechceme o tom mluvit. Je to velmi citlivé,“ cituje jedny z rodičů list Nový Čas.

Pedagožka, která ve školce pracovala několik let, měla děti nepřiměřeně trestat za neposlušnost. Žáky zavírala do kumbálu za kuchyní, odkud vedou schody na půdu s tím, že je odnese čert. Jindy dětem za trest dávala menší porce jídla nebo je nutila umýt po sobě nádobí.

Učitelka tvrdí, že je nevinná. „Kategoricky odmítám takové tvrzení, které se nezakládá na pravdě. Nikdy jsem dětem neubližovala a ani neubližuju,“ sdělila Novému Času.