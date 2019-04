Skupina dětí umučila kočku v Karviné: Policie už tuší, kdo běsnil

Kočku měli neznámí pachatelé umučit na jednom ze sídlišť v Karviné. Policie se jejich nepochopitelným činem zabývá. „Policisté zahájili úkony trestního řízení přečinu týrání zvířat. K události mělo dojít na ulici Havířská v městské části Nové Město. Případu věnujeme maximální pozornost,“ řekla Deníku policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Ba co víc, prý už mají potřebné stopy. „Již v tuto chvíli máme indicie, které povedou ke konkrétním osobám,“ doplnila mluvčí.

Pět chlapců brutálně utýralo kočku: Ohavnému činu nečinně přihlíželi lidé!

Na případ upozornila o víkendu prostřednictvím facebooku paní Nikol. „Čtyři malí kluci a jeden velký kluk umlátili a následně vzali za ocas a hodili o patník kočkou, která byla na místě mrtvá,“ napsala žena, která byla svědkyní celého incidentu. Snažila se je prý zastavit křikem, už bylo ale pozdě.

Tvrdí také, že neuvěřitelnému chování nečinně přihlíželi ostatní lidé. Policie byla navíc podle jejích slov k případu velice netečná. „Když jsme volali policii, tak nám sdělili, že co oni s tím, že to není jejich kočka, že ji máme vzít a odnést do popelnice,“ uvedla uživatelka Nikol.

Policie ale tvrdí, že se o případu dozvěděla až v neděli právě prostřednictvím facebooku.

Tyran (32) uvázal psa v lese u stromu. Nechal ho napospas smrti vyhladověním

Zpráva o celém šokujícím incidentu nakonec doputovala i k primátoru Karviné Janu Wolfovi (ČSSD). „Chtěl bych se vyjádřit k hnusnému činu, ke kterému došlo včera večer v Karviné, kdy pět dětí utýralo kočku k smrti,“ nechal se slyšet politik. „Zkontaktoval jsem se s PČR a domluvili jsme se na tom, že tento případ dořeší a viníci budou potrestáni,“ přislíbil Wolf.