Pět chlapců brutálně utýralo kočku: Ohavnému činu nečinně přihlíželi lidé!

Lidský hyenismus! Kolem páté hodiny odpoledne v Karviné skupinka chlapců utýrala kočku. Podle svědkyně zvíře nejprve umlátili, následně ho vzali za ocas a hodili s ním o obrubník. „Čtyři malí kluci a jeden velký kluk umlátili a následně vzali za ocas a hodili o patník kočkou, která byla na místě mrtvá,“ napsala na facebook svědkyně Nikola. Ta vše sledovala z balkónu. Na chlapce podle svých slov křičela, ovšem to už bylo pozdě. Zvíře leželo mrtvé a chlapci se dali na útěk.

Nikola kontaktovala policii. „Když jsme volali policii, tak nám sdělili, že co oni s tím, že to není jejich kočka, že ji máme vzít a odnést do popelnice,“ uvedla Nikola a dodala, že hrůznému činu navíc přihlíželi další lidé, kteří nic neudělali. Případ šokoval i primátora Karviné Jana Wolfa (ČSSD). „Chtěl bych se vyjádřit k hnusnému činu, ke kterému došlo včera večer v Karviné, kdy pět dětí utýralo kočku k smrti. Zkontaktoval jsem se s PČR a domluvili jsme se na tom, že tento případ dořeší a viníci budou potrestáni,“ uvedl v prohlášení na facebooku.