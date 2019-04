Michala (†33) rozsápal lev, ministerstvo navrhlo zpřísnění chovů. Odzvoní i cirkusům?

Ministerstvo zemědělství poslalo vládě novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, o které začalo mluvit poté, co celníci loni na několika místech v Česku našli tělo usmrceného tygra a tygří produkty jako masox a tygří víno. Novela má přispět k vyšší ochraně zvířat a zakazuje například rozmnožování vybraných šelem a lidoopů v zájmových chovech, jejich venčení na veřejnosti nebo koutky, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit. V tiskové zprávě to sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat v reakci uvedla, že návrh je z hlediska zajištění potřebných podmínek života zvířat v cirkusech naprosto nedostatečný.

Podle ministerstva jsou největší problémy v neodborných zájmových chovech zvířat, která vyžadují zvláštní péči, jako jsou šelmy, jedovatí hadi, krokodýli a z ptáků například sovy nebo dravci. Pro jejich domácí chovatele se zpřísní i další podmínky. Vedle rozmnožování nebudou moci tato zvířata ani přivážet do ČR ze zahraničí. Chovatelé budou muset také absolvovat kurz zaměřený na péči o uvedené druhy zvířat a chov budou moci zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu. K žádosti o jeho vydání budou muset doložit souhlas stavebního úřadu, že stavba je způsobilá pro chov.

Novela se vztahuje také na veřejná vystoupení zvířat v cirkusech, televizi nebo filmu, pro která bude nutná licence od Státní veterinární správy. „Každý, kdo bude chtít pořádat veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem (tj. všechny druhy velkých koček, puma americká, rys, gepard, všechny druhy medvědovitých a hyenovitých šelem, vlk obecný a pes hyenový) nebo je rozmnožovat za účelem veřejného vystoupení, bude nově muset získat speciální licenci. Tu budou muset mít nejen cirkusy, ale i další subjekty jako televize či film,“ uvedl mluvčí.

Nově bude i rozšířen zákaz drezury na mláďata delfínů a slonů, dosud se vztahoval na primáty, ploutvonožce, některé kytovce, nosorožce, hrochy nebo žirafy.

„Takzvané licencování cirkusů problém neřeší. Odborníci se shodují na tom, že cirkusy nejsou pro volně žijící druhy zvířat schopny zajistit takové podmínky, které ke svému životu potřebují,“ sdělila Hemrová. Licencování je podle ní navíc finanční a administrativní zátěží pro úřední veterináře. „Současně se domníváme, že by šlo o systém dočasný, než si společnost vyžádá kompletní zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech,“ dodala.

Podle veterinářů zhruba tři procenta chovatelů šelem chybuje v oblasti pohody zvířat. U hospodářských zvířat dlouhodobě chybuje zhruba sedmina hospodářů, u zájmových chovů obecně to bylo loni 22 procent. Veterináři přitom doufají, že novela pomůže zabránit i případům podobným tomu, co se stal ve Zděchově na Vsetínsku, kde devítiletý lev v březnu zabil svého chovatele. Neštěstí se stalo v kotci uvnitř oploceného výběhu, který byl v obci bez stavebního povolení. Lva i lvici, kterou muž také choval, zastřelili policisté, aby se mohli k chovateli dostat.

Na kauzu nelegálního porážení tygrů a obchodu s částmi jejich těl už loni ministerstvo životního prostředí reagovalo tím, že zakázalo komerční vývoz tygrů z ČR do zemí mimo EU. Před soudem se v kauze nyní zpovídají tři lidé, kterým za neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty hrozí trest do pěti let vězení.