Puma napadla holčičku (3): Její chovatel se teď svými šelmami chlubí v zahraničí

Policie i po půl roce stále vyšetřuje případ, kdy tříleté děvčátko napadla v zooparku v Jeseníku puma. "Čekáme na výsledky expertíz," řekla Blesku mluvčí jesenické policie Tereza Neubauerová.

K útoku došlo začátkem loňského října ve Fauna parku v Jeseníku. Děvčátko se s největší pravděpodobností velmi těsně přiblížilo k mříži, která měla být kryta skleněným oknem, to ovšem někdo neoprávněně otevřel a puma po ní hrábla tlapou. Kdo okno otevřel a zda je na vině majitel zooparku, musí rozhodnout policie.

Právě majitel Petr Augustýn se před nedávnem objevil i na zahraničních zpravodajských webech, kde promluvil o svých zvířatech. Kromě pumy chová i tygry, opice, surikaty nebo papoušky. V zooparku má celkem 140 zvířat čtyřiceti různých druhů.

Pro virální mediální agenturu Barcroft TV Petr svá zvířata popsal jako "střed svého vesmíru". "Nejradši mám chvíle, když jdu za zvířaty. Je to neuvěřitelný pocit, že zvíře vás vnímá jako rovného. Chtějí se s vámi mazlit a ukázat vám svou lásku. Je to nepopsatelné. Je to druh adrenalinu, respektu, ale hlavně lásky," popsal.

Pumu Babu má už osm let, před třemi lety si pořídil i tygra Diega, kterému bylo teprve osm týdnů. Dnes šelma váží už téměř 300 kilogramů. Dokud byl Diego mladý žil s rodinou doma, a chvíli spal i s Petrem v posteli.

Augustýn by za svá zvířata dal ruku do ohně. "Ve Fauna parku pracuju já, moje žena, syn a dcera. Máme tři další zaměstnance, na které jsou zvířata zvyklá. Dívám se, v jaké náladě zvířata jsou, když jdu do klece. Zvíře vám svým chováním a řečí těla řekne, zda je v náladě hrát si s vámi, nebo ne," vysvětlil.

"Nikdy mě nenapadli. Pokud by však přišel cizí člověk, skončilo by to jinak. Pokud je to někdo, koho neznají, nemyslím si, že by to dopadlo dobře," dodal Petr. Podle Barcroft TV Petr v současnosti plánuje svou "sbírku" zvířat opět rozšířit, na což se moc těší.