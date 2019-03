Mrtvý Honza ožil: Muže prohlášeného za mrtvého zachraňovali v Mladé Boleslavi

Blažena vypověděla, že její manžel zmizel už v roce 1996, ale před nedávnem přišel šok. „V tom roce, kdy odešel, mu končila i platnost dokladů. Našli ho teď před nedávnem v nemocnici. Zatelefonoval nám jeho syn z prvního manželství, že táta žije,“ řekla Blažena webu Pluska.sk. Celá rodina včetně jejich syna a dcery si přitom myslela, že je dávno mrtvý.

V roce 1996 se po něm slehla země

„Pracoval v Čechách, chodil domů jednou za měsíc. Naposledy odešel 20. června 1996. Potom mi volal do práce a jen jsem se ho zeptala, kde je. Nechala jsem ho hledat kvůli penězům,“ prozradila Žatkuliaková. I kolegové, se kterými muž pracoval, si mysleli, že je již mrtev.

„V životě mu neodpustím to, jak jsme potom žili. Jako žebráci. Zůstala jsem s dětmi sama, přišla jsem o práci. Musela jsem se rozvést, abych dostávala alespoň nějaké peníze a děti šly do školy,“ pokračuje Blažena. Bývalého manžela v roce 2004 nechala prohlásit za mrtvého. Tehdy však ještě netušila, co se stane. Nenapadlo by ji to ani v tom nejdivočejším snu...

30 let ho neviděli

„Byli jsme překvapení, že najednou žádal o zrušení prohlášení za mrtvého. On to chce ale jenom kvůli tomu, že nemá peníze a je v nemocnici. Nemá občanský průkaz, nemá nic. Potom co odešel, jsme o něm nic nevěděli až dosud,“ dodala Slovenka. Starosta obce Ľutov nedaleko Bánoviec nad Bebravou Marián Korbel, odkud Ján pochází, sám prozradil, že naposledy viděl Jána Žatkuliaka živého před téměř 30 lety.

„Překvapilo mě to, když jsem probíral agendu po předcházejícím starostovi, že máme nového občana, který ožil, a vzápětí další překvapení v podobě předvolání na soud. Mám informace, že je nemocný, a i když byl nalezen, nekomunikoval, protože má nějaké problémy s krkem,“ prozradil Korbel. Podle slov starosty je ale jen malá šance, že Jána uvidí opět živého.

Honza bojuje s rakovinou

Podle informací webu leží Honza v nemocnici v Mladé Boleslavi se zákeřnou nemocí. Jde o rakovinu. Slovák se nedostavil ani na soudní jednání v Bánovích nad Bebravou. Soudkyně tak neměla na výběr nic jiného, než jednání odročit. Nalezeného „mrtvého“ muže bude muset vyslechnout i soud v Čechách, aby ho mohl soud na Slovensku opět úředně přivést k životu. Jestli se toho dožije...