18 let od jednoho z nejhorších teroristických útoků: Ve škole v Beslanu zahynulo na 186 nevinných dětí!

Měl to být jejich první školní den, plný radosti a očekávání. Rodiče se nad dětmi měli dmout pýchou a těšit se z jejich budoucích studijních úspěchů. Namísto toho však došlo 1. září 2004 před beslanskou školou v Severní Osetii k jednomu z těch nejkrvavějších masakrů moderní historie.

Situace na jihu země se na podzim zdála být klidná, i když při útocích čečenských separatistů zemřely v průběhu stejného roku desítky lidí. Cíl Čečenců byl jasný, odpojit se od Ruské federace. Toho před osmnácti lety chtěli separatisté docílit krveprolitím na nevinných dětech a jejich rodičích.

Děti musely pít vlastní moč

Komando se ke škole dostavilo krátce před desátou hodinou tamního času. Zajalo na 1128 rodičů a vyděšených dětí. Všichni byli následně separatisty nahnáni do budovy. S vražděním nevinných civilistů začali útočníci okamžitě. První obětí se stal Ruslan Betrozov, otec jednoho z dětí, který začal tlumočit příkazy teroristů z ruštiny do osetštiny. Další oběti přišly o život při výbuchu v jídelně, část z nich byla zastřelena.

K tomu nejhoršímu mělo teprve dojít. Školní tělocvičnu separatisté zaminovali a nahnali do ní stovky vystrašených dětí. Ty v naprosto šílených podmínkách trávily dlouhé desítky hodin. Útočníci nedovolili, aby dětským rukojmím byla z venku podána voda či jídlo. Vyprahlé děti tak musely pít vlastní moč. Mimo to je separatisté trýznili i tím, že někteří žáci museli stát v oknech jako lidské štíty. Většina dětí byla naprosto vyčerpána, mnoho jich také omdlévalo.

V troskách tělocvičny zahynulo 160 lidí

„Když mě přivedli do tělocvičny, uviděl jsem něco, co se mnou naprosto otřáslo. Celý sál byl zaplněn ženami, dětmi, staříky, kteří seděli, leželi nebo stáli. V místnosti byl ohromný žár, děti byly svlečené. Podle mě tam mohlo být asi tisíc lidí,“ svěřil se v minulosti Ruslan Aušev, bývalý prezident Ingušska a jediný vyjednávač, který se do budovy 2. září dostal. Tomu se podařilo s únosci vyjednat alespoň to, aby školu mohlo opustit několik žen s malými kojenci.

3. září po poledni byla situace v Beslanu kritická. Útočníci povolili odvézt část mrtvých těl. Když se ke škole začali přibližovat nákladní vozy a sanitky, ozval se silný výbuch a následná střelba. Příčinu se dodnes nepodařilo vysvětlit. Pozdější exploze způsobila požár a zhroucení krovu nad tělocvičnou. V troskách rozpadlé tělocvičny zahynulo 160 lidí.

Odsouzen byl jen jediný terorista

„Po výbuchu v tělocvičně začala krvavá lázeň. Všichni začali zachraňovat děti, ‚speciálové‘ umírali. Odevšud se ozývaly výstřely. Děti se rozutíkaly a ti ‚šakalové‘ jim stříleli do zad. Nikdo nevěděl, čí dítě bere. Prostě je jenom rychle nakládali do sanitek a odváželi do nemocnic,“ vyjádřil se v minulosti Tajmuraz Mamsurov, tehdejšího předseda Severoosetského parlamentu, který měl ve škole dvě děti. Ty naštěstí přežily, ale v důsledku explozí byly vážně zraněné.

Při útoku padlo celkem 10 příslušníků speciálních jednotek a zabito bylo 31 teroristů. Jen jeden z nich, Nur-Paš Kulajev se dostal do zajetí a roku 2006 byl za zvěrstva odsouzen na doživotí. K útoku se 17. září přihlásil vůdce čečenských separatistů Šamil Basajev, který byl o dva roky později zabit.

Za tři dny krvavého masakru zahynulo celkem 334 rukojmích, z toho 186 nevinných dětí. Více než sedm stovek lidí bylo v důsledku tragédie zraněno.