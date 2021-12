Vaří jako z partesu, je šéfem Culinary Clubu. Nezlomil ho ani nedávný drsný průběh covidu-19, i když přiznal, že 14denní boj s virem by nikomu nepřál. Petr Erin Kováč (45) je už zase plný plánů, v centru Brna otvírá nový podnik.

„Přišlo to doslova z ničeho nic. Teplota mi lítala od 33 do 40 stupňů, neskutečná únava, nakonec zápal plic. Vůbec na nic jsem nemyslel, jak to bude dál. Jen čekáte, zda se z toho vylížete. Strašně mi ale pomohly vzkazy přátel a známých na sociálních sítích, dodávaly mi životní energii,“ popisuje Kováč svůj boj s koronavirem.

Navíc musel uzavřít svůj podnik. A všichni, kdo mu pomáhali, skončili v karanténě. „Stalo se to zrovna kolem svatého Martina. Nakoupili jsme svatomartinské husy, takže se všechno vyhodilo,“ říká vyhlášený kuchař.

Letos opustil po zpřísnění protiepidemických opatřeních původní restauraci na prestižním místě, aby po uvolnění otevřel menší podnik na Jiráskově ulici. „Dalo se čekat, že to nebude o moc lepší. Rozvezli jsme denně pár desítek obědů, jenže přišla další uzávěra. A teď ke všemu ještě ten můj covid,“ stýská si Kováč.

Posedět, dobře se najíst

Očividně však pookřál, už podruhé restartuje své podnikání na ulici Veveří, jen pár desítek metrů od historického centra Brna. A popisuje své představy. „Chci, aby host po příchodu poznal, že vstupuje do podniku s náležitou atmosférou. Je to bar, to bych rád zachoval v pátek večer, část prostoru tomu bude odpovídat, Přes týden pojede restaurace, zkrátka přijdete si posedět a dáte si i kvalitní jídlo,“ přemítá Kováč, který kromě propagace podniku shání i personál, pomocníky a kurýry pro rozvoz menu.

Devastace gastronomie

Zaměřit se chce mj. na francouzskou kuchyni, nabídne svého vyhlášeného kohouta na víně, opráší prý i jehněčí. „Samozřejmě nezapomínám na řízky s bramborovým salátem, které do mé nabídky také patří.“

Koronavirus podle Kováče zdevastoval gastronomický sektor, z 900 členů Culinary Clubu zbyla jen třetina. „Je to strašné, navíc krachům ještě není konec. Člověk se teď musí spolehnout sám na sebe, na své zkušenosti, reagovat na neustálé změny. Jedno je jasné, zákazník sám nedojde. Bude to dřina,“ uzavírá Petr Erin Kováč.

