Komu je nad 30 let, může se již nechat registrovat k očkování. Přes sto tisíc seniorů nad 70 let, kteří patří do kriticky ohrožené skupiny, na vakcínu přitom stále ještě čeká. Očkovat proti covid-19 by se chtěla i paní Věra (77) z Brna. Její lékařka ale nemá vakcíny.