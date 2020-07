Koronavirus ONLINE: Vojtěch varuje Čechy u moře. A Dostálová unikla z debaty s Kalouskem

Po uvolnění restrikcí proti koronaviru a otevření obchodů se zákazníci poměrně rychle vrátili do knihkupectví. Méně jich stále přichází do poboček v obchodních centrech. Ve srovnání s loňskými prodeji však knihkupectví kvůli nucenému uzavření stále evidují ztrátu. Vyplývá to z vyjádření zástupců knihkupeckých sítí. Čtenářské trendy se nezměnily. Velký propad není ani u cestovních průvodců, lidé ale více poptávají turistické mapy a průvodce po České republice.

Nouzový stav byl vyhlášen před zhruba čtyřmi měsíci, 12. března. Většina prodejen v obchodních centrech musela být kvůli vládním opatřením proti nákaze veřejnosti uzavřena od 14. března. Větší obchody a obchodní centra nad 5000 metrů čtverečních začaly znovu fungovat 11. května.

„Pokud vezmu období od 11. května, kdy jsme už měli otevřené všechny prodejny, tak stále ještě za stejným obdobím v loňském roce ztrácíme, ale není to dramatické. Lidé se do knihkupectví vrátili celkem rychle, byť tedy do poboček v obchodních centrech o něco opatrněji. O vyrovnání výpadku způsobeného zavřením prodejen se samozřejmě nedá mluvit,“ uvedla mluvčí knihkupectví Kanzelsberger Jana Kmuníčková.

V běžném režimu fungují i prodejny Knihy Dobrovský. „Ve srovnání s loňskými prodeji jsou rozdíly stále znatelné, ale primárně na úrovni konkrétních prodejen. Máme knihkupectví i v obchodních centrech, která jsou umístěna v blízkosti velkých kancelářských komplexů a zde je stále pokles návštěvníků znatelný,“ řekl marketingový ředitel firmy Adam Pýcha.