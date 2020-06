Koronavirus ONLINE: Vláda vrátí obcím miliardy. A město doplatilo na muslimské radovánky

K dobrovolné výuce na znovuotevřeném druhém stupni základních škol nastoupilo nebo tento týden nastoupí v Praze více než polovina žáků. Pro děti, které se do školy nechystají, je k dispozici online vyučování. Na dotaz ČTK to dnes uvedli ředitelé základních škol v Praze. Kvůli opatřením proti koronaviru mohli do školy z druhého stupně ZŠ chodit jen žáci devátých tříd, a to od 11. května.