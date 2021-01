Koronavirus ONLINE: V pražském O2 Univerzu se bude očkovat, hlásí Babiš. A další vakcína v ČR

„Jedna z možností, jak se vrátit do běžného života a moci navštěvovat sportovní nebo kulturní akce, je, že budeme masivněji používat antigenní testy nebo PCR testy. Lidé by byli těsně předtím otestováni, test by platil např. 24 nebo 48 hodin a pokud by byli lidé otestováni, mohli by se té aktivity zúčastnit. Dá se jít i dále, že lidé, kteří to onemocnění prodělali, tak do třech měsíců by tam mohli jít také, nebo lidé, kteří byli očkováni,“ řekl Roman Prymula s tím, že pokud Česko zvládne tuto vlnu epidemie, mohla by tato situace nastat už v únoru.