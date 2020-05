Koronavirus ONLINE: Přes 9000 případů v Česku, nová fakta o úmrtích a na Slovensko bez testu

Evropská centrální banka (ECB) připravuje mimořádné plány na to, jak by realizovala svůj program nákupů dluhopisů za biliony eur bez Deutsche Bundesbank, tedy německé centrální banky, pokud by Nejvyšší soud v Německu Bundesbank donutil systém opustit. Agentuře Reuters to řekly čtyři zdroje obeznámené se situací. Bundesbank je hlavním účastníkem programu nákupů.