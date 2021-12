Koronavirus ONLINE: Omikron na Slovensku, 12 386 nových případů v ČR a velký protest ve Vídni

Ve sbírce zákonů v pátek vyšla vyhláška, která od března zavádí v Česku povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let a některé profese. Vlády by se k povinnému očkování proti covidu-19 měly uchýlit jen tehdy, kdy selžou všechny ostatní způsoby, jak lidi motivovat k vakcinaci. Uvedl to šéfa evropské sekce Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Dodal, že odborníci zatím nemají dost dat, aby mohli říci, zda je nová varianta omikron nakažlivější a nebezpečnější než dosud dominantní delta.