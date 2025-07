Brutální mord ve Šternberku: O půlnoci promlčeno! Vrah utíkal 20 let

Na poslední výzvu se zveřejněním identikitu sestaveného za pomoci umělé inteligence (AI) obdrželi přes 80 podnětů, řekl dnes novinářům vedoucí odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jan Lisický. Navzdory promlčení bude policie ve vyšetřování pokračovat, uvedl Lisický.

Neznámý vrah ubodal ve Šternberku zaměstnankyni videopůjčovny. Policii uniká téměř 20 let

„V šetření pokračujeme a pokračovat budeme - nemůžeme vyloučit, že za tu dobu mohly nastat nové okolnosti, za kterých nebude naplněno proklamované promlčení. Je to například situace, kdy by se pachatel za tu dobu dopustil obdobného skutku, poté by se tato doba počítala od posledního skutku nebo okolnost, že by se vědomě skrýval v zahraničí. Pro nás kriminalisty tato věc nikdy promlčena nebude. Jsme přesvědčeni o tom, že i z respektu k oběti má právo na to, abychom vraha našli,“ uvedl Lisický.

Policie počítá s řadou variant včetně té, že pachatel již zemřel, ale i s tím, že se v něm „hne svědomí“ a s vědomím, že nemůže být postaven před soud, se přihlásí. „Už se v minulosti stalo, že v člověku zahlodalo svědomí a šel se přihlásit, roli může hrát to, že nemůže být trestně stíhán. Je to ale velmi nízká pravděpodobnost,“ doplnil šéf kriminálky.

Lisický ocenil pomoc veřejnosti, která reagovala na poslední výzvu policie, kdy možnou současnou podobu pachatele sestavila za pomoci AI.

„Do současné chvíle jsme obdrželi přes 80 podnětů, které byly řešeny. Za 20 let, které od vraždy utekly, policie prověřovala obrovské množství osob - celkový počet přesahuje 2000 osob. Jednalo se jak o osoby z České republiky, tak o cizince, vyhodnocovalo se jejich DNA, prověřovalo se jejich alibi, pachatel bohužel zjištěn nebyl. Za tu dobu se posunuly i kriminalistické metody, a to především detekce DNA,“ dodal vedoucí odboru.

Prověřováni byly nejen stovky klientů videopůjčovny a jejich příbuzní, ale také vězni, klienti psychiatrické léčebny a pachatelé obdobné násilné trestné činnosti v celé republice.

Jednatřicetiletou ženu někdo zavraždil 29. července 2005 kolem 13:00 ve videopůjčovně na Hlavním náměstí ve Šternberku. Žena měla na těle několik bodných ran. Policisté tehdy uvedli, že šlo o sexuálně motivovanou vraždu. Neznámého při odchodu z videopůjčovny zachytila kamera městské policie. Záznam však nebyl dost kvalitní a ani odborníci z něj nedokázali vytáhnout vrahovu podobu. Uvedli však tehdy, že muž byl vysoký kolem 180 až 190 centimetrů, štíhlý a měl 30 až 45 let.