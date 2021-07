Koronavirus ONLINE: Čtvrtina Čechů odmítá očkování, trable pro dovolenkáře a temná předpověď

Proticovidová vakcína od americké firmy Moderna může být podle nového doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) podávána i dětem a mladým lidem ve věku od 12 do 17 let. Experti EMA dnes v Amsterodamu vyhodnotili data z příslušných studií jako příznivá a otevřeli cestu ke schválení vakcíny pro tuto věkovou skupinu. Potvrdit to ještě musí Evropská komise, což je ale pokládáno za formalitu, uvedla agentura DPA.