Koronavirus ONLINE: Babiš razí rychlý konec rotační výuky. A konec roušek venku od pondělí

Většině základních škol, které dnes ČTK v krajích oslovila, antigenní testy na koronavirus pro žáky zatím nechybí. Problém ale mají v Liberci, kde školy nemají dost testovacích sad pro žáky na příští týden. Potřeba jich je zhruba 6000, chybí skoro polovina, informoval novináře náměstek primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).

Ředitelka liberecké ZŠ 5. května Iveta Rejnartová k příspěvku 200 Kč na PCR testy zatím nemá žádné bližší informace. Základní podmínkou by ale podle ní muselo být, že by příspěvek pokryl veškeré náklady. „Pokud bychom cokoliv měli platit z našich peněz, tak to nepřipadá v úvahu. Náš provozní rozpočet je tak napjatý, že z toho nemohu platit testování ani částečně. A ani všichni rodiče by na to nebyli ochotni přispívat, protože spíše se proti testování brání. Základní podmínkou je, že celé náklady bude hradit stát a úplně nejlépe, když nám to nakoupí, protože nejsme schopni dělat nějaká výběrová řízení,“ uvedla pro ČTK.