Koronavirus ONLINE: 306 mrtvých v ČR. 150 nakažených v rodinách z OKD, žáci i učitelky v karanténě

Česko hlásí 306 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 8743 lidí, vyléčených je 5922 a aktuálně nakažených je pak 2515. Hlavní tvář boje proti viru v Česku, epidemiolog Roman Prymula, potvrdil, že jako náměstek ministra zdravotnictví končí, a dostal nabídku od premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se stal vládním zmocněncem. Premiér tvrdí, že na úřadu vlády bude mít Prymula nižší plat, a odmítá, že by nové místo byla „trafika“. Senátoři ve středu schválili ošetřovné do konce června i pro ty rodiče, kteří odmítnou dát děti do školy. Potíže nyní řeší v Moravskoslezském kraji kvůli nákaze mei zaměstnanci OKD, do karantény museli i žáci a dvě učitelky. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.