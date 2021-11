Koronavirus ONLINE: 14 199 případů za pátek. Němci potvrdili Česko jako vysoce rizikové

Testovat neočkované pracovníky na nákazu covidem-19, jak nařídila vláda, nebude pro nemocnice v Praze problém, některé už k tomu dříve přistoupily.

"Počítáme s tím, že testování bude moci probíhat přímo na pracovištích a jen pro ta pracoviště, která nemají zdravotnický charakter, nebo z nějakého důvodu nebudou schopna si testování zajistit, bude nemocnicí nabídnuto centrálně odběrové místo," sdělila k organizaci testování ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) mluvčí Tereza Romanová. K testování ve FNKV využijí PCR testy. Problém by podle mluvčí neměla být organizace, ani to, že by neočkovaní pracovníci odmítali test podstoupit.