Koronavirus ONLINE: 12 případů indické mutace na Děčínsku. A Lisabon zavřený na víkendy

Ministr Plaga již dříve uvedl, že doučovací kempy by mohly být zdarma pro zhruba 93.000 dětí. Přilákat by to mělo hlavně ty, které se s finančních důvodů běžně podobných akcí neúčastní. Zájem podle něj bude možné vyhodnotit až po prázdninách.

Střediska volného času podle Bezděka většinou doučovací kempy nechystají. Řadu z nich od toho odradila skutečnost, že mohly žádat o méně peněz než spolky, řekl. Informace podle něj navíc přišly v době, kdy už domy dětí a mládeže měly tábory připravené a často i obsazené. Podotkl, že doučovací kempy se budou lišit od příměstských asi jen tím, že budou zdarma. Program bude zaměřen na zájmové vzdělávání a sport, nikoli na školní výuku. Podle něj není podpora dobře nastavená a měla směřovat víc do regionů se sociálně vyloučenými lokalitami, kde rodiče děti na doučovací kempy spíš nepřihlásí.