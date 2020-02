Větší zájem o technické obory jako jeden z argumentů pro zavedení povinné maturity z matematiky? Odborník na testování znalostí studentů David Souček to považuje za nesmysl. Uvedl to v pořadu Epicentrum Blesk Zpráv. Expert se naopak obává, že to povede ke stylu vyučování jakožto pouhé přípravy na zkoušené typy příkladů. O to nejzajímavější z předmětu pak studenti podle něj totiž přicházejí.

„Logické myšlení, které matematika rozvíjí, je opravdu důležité. Nicméně nejde o jediný nástroj, kterým se dá logika trénovat. Lpět na tom, aby kvůli tomu všichni prošli maturitou z matematiky, rozhodně není nutné,“ vysvětluje Souček. Podle něj je zásadní problém v tom, jak je státní maturita z tohoto předmětu nastavená a také jak se dlouhodobě vyučuje.

Video „Matematiku musíme udělat více sexy.“ Povinná maturita podle experta nic neřeší - Markéta Volfová, Lukáš Červený

„Bohužel se studenti opravdu mohou setkat s tím, že úlohu nesplní jen proto, že nezvládnou nějaký formalismus a taky je tam problém s časovou dotací,“ komentuje nynější podobu závěrečné zkoušky z obávaného předmětu Souček.

Odborník zároveň připomíná, že patříme mezi země s nejnižším zájmem o matematiku. „Souvisí to s rakousko-uherským modelem školství. Ten byl poměrně direktivní a matematika se u nás hodně zredukvala na ty mechanické věci, jako je počítání vzorečků. Pro stát byla potřeba vybudovat kastu schopných úředníků,“ zmínil.

Do povinné maturity z matematiky tak podle Součka nemá smysl studenty nutit už proto, že u nás většinou není vykládána zajímavým způsobem. „Musí se na to jít z opačného konce, učinit matematiku zajímavou a sexy. V takovém připadě by ale stále nebyla povinná maturita z matematiky potřeba, protože by ji jakžtakž ovládal každý, aniž by ho k tomu někdo nutil,“ radí odborník.