Blesk Ordinace už DNES ve Zlíně: Nechte si vyšetřit zrak, tlak, znaménka i plíce!

Zdravotníci Krajské nemocnice Tomáše Bati obsadí jedenáct vyšetřovacích stanů, dalších šest pak partneři projektu. „Věřím, že zlínská veřejnost této nabídky využije a seznámí se blíže i s krajskou nemocnicí jako takovou,“ těší se na své pacienty ředitel nemocnice Jan Hrdý.

Jedinečná a v mnohém první!

Není sice největším zaměstnavatelem v kraji (s 2500 zaměstnanci je druhá), v mnoha podstatnějších hodnoceních je ale Krajská nemocnice Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně první a unikátní. Posuďte sami:

Chirurgové z oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie využili jako první v České republice technologii hybridního operačního sálu. Operovali šest hodin dvacetiletého pacienta po pádu ze 14. patra. Mladík měl poraněné kosti po celém obličeji včetně kořene nosu, očnic, horní a dolní čelisti.

Lékařka gynekologicko- porodnického oddělení MUDr. Barbora Chaloupková získala certifikát pro superkonziliární ultrazvukové onkogynekologické vyšetření. V České republice má toto osvědčení pouze 13 lékařů!

Oční lékaři zavedli do běžné praxe nový chirurgický zákrok, který dokáže zabránit trvalému poškození očí u starších pacientů, postižených makulární degenerací.

Zlínská nemocnice má jako jediná v kraji sexuologickou ambulanci. „70 procent pacientů tvoří muži, zbylou část ženy a někdy přicházejí i páry,“ říká sexuolog MUDr. Pavel Havelka.

Jako jediná má v kraji komplexní onkologické centrum. Letos uvedla do provozu nový nejmodernější lineární urychlovač, který slouží k léčbě ozářením, a do konce roku bude mít další. „Pro naše pacienty je to skvělá zpráva, přinese jim větší komfort a stráví na ozařovacím stole méně času,“ raduje se za své pacienty Markéta Pospíšková, primářka onkologického oddělení.

Budoucnost

Nemocnice zahájila projekt modernizace, vznikly již nové moderní jednotky intenzivní péče na interně a kardiologii, hotové je také nové lůžkové oddělení na chirurgii. V průběhu dalších let přibudou i nové stavby – pavilon porodnice nebo urgentní medicíny.

Stánky nemocnice

1. Představení nemocnice a dobrovolnictví

Nemocnice za rok přijme více než 33 tisíce pacientů. Součástí péče o nemocné je dobrovolnická činnost, která patří mezi důležitou součást procesu uzdravování. Dozvíte se, jak se stát dobrovolníkem či canisterapeutem.

2. Lékové poradenství

Chcete vědět, zda správně užíváte své léky? Může současné užívání léků, vitaminů nebo doplňků stravy navzájem ovlivnit jejich účinek? Obraťte se na tým nemocničních lékárníků, který vám poskytne přímo na akci odbornou radu.

3. Vyšetření diabetu

Včasnému záchytu nejrůznějších onemocnění pomáhá preventivní vyšetření hladiny cukru v krvi. Není to nic složitého, provádí se glukometrem z pouhé kapky krve, kterou vám zdravotníci přímo na místě odeberou z prstu, a za chvíli oznámí výsledek.

4. Vyšetření kornatění tepen

Ateroskleróza neboli »kornatění tepen« je zánětlivé degenerativní onemocnění tepen. I tady je velice důležitá prevence. Odborníci vyšetří zájemcům ultrazvukem krční tepny a mohou přímo na místě stanovit rizika.

5. Vyšetření plic

Pokud vás trápí kašel nebo dušnost, vyšetření funkčnosti plic raději neodkládejte. Spirometrie je základní vyšetření, které vypovídá o funkčním stavu plic. Plicní specialisté jsou od toho, aby vyšetřili všechny zájemce s dechovými potížemi a včas zachytili případné problémy.

6. Vyšetření tlaku

Jako optimální krevní tlak se u dospělého označují hodnoty 120/80. Na rozdíl od nízkého tlaku je vysoký krevní tlak (hypertenze) mnohem více ohrožující, někdy se dokonce označuje jako tichý zabiják. Máte vyšší, nebo spíš nižší? Přijďte to zjistit.

7. Vyšetření mateřských znamének

Mateřská znaménka na kůži jsou její nedílnou součástí. Aby se však nestala nebezpečnými, je potřeba je pravidelně kontrolovat a starat se o ně. Přijďte zjistit, v jaké kondici je vaše kůže, zda jsou vaše znaménka opravdu »znaménky krásy«.

8. Gynekologie a porodnictví

Zlínská porodnice je výjimečná péčí o matku a dítě a v rámci specializovaného centra také péčí o předčasně narozené děti. Co všechno nabízí maminkám a jejich dětem? Jaké to je vložit ruce do inkubátoru a představit si péči o dítě, které po narození nemá ani kilogram? Přijďte se seznámit s místem, kde jsou žena i dítě nejvyšší prioritou.

9. Centrum léčby závislosti

Víte, co může až desetkrát zvýšit vaši šanci přestat kouřit? Pokud se potýkáte se závislostí na tabáku, poradí vám, jakým směrem se v odvykání ubírat. Můžete si také nechat změřit obsah oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu tzv. smokerlyzerem.

10. Dárcovství

Chcete znát svou krevní skupinu? Bylo by správné to zjistit, nikdy nevíte, kdy budete potřebovat tuhle informaci rychle někomu sdělit. Test z kapky krve je rychlý, bezpečný a samozřejmě zdarma.

11. Vyšetření zraku

Zvýšený nitrooční tlak patří mezi hlavní rizikové faktory při vzniku glaukomu neboli zeleného zákalu. Je prokázáno, že dlouhodobý vyšší tlak v oku poškozuje nervová zakončení na sítnici a zrakovém terči oka. Včasná prohlídka na této akci může zabránit rozvoji onemocnění, a tím postupnému zhoršování vidění.

Stánky partnerů

Lázně Luhačovice – prezentace lázní, nabídka lázeňských pobytů, nabídka slevy first minute

Oslaďte to cukrovce – přijďte se dozvědět více o cukrovce 2. typu. Navštivte stánek společnosti Boehringer Ingelheim a nechte si změřit krevní tlak nebo zjistěte své BMI.

Říká vám něco waist-to-hip ratio? Jde o poměr pasu a boků, který poukazuje na typ postavy a možná zdravotní rizika, která mohou hrozit. Přijďte zjistit svůj typ postavy a další důležité informace o svém zdravotním stavu. Více informací o cukrovce a chronickém onemocnění ledvin najdete na www.osladtocukrovce.cz

VZP – zástupci generálního partnera vám ve stánku poradí, na které preventivní prohlídky máte u lékařů nárok, jaké finanční příspěvky od VZP byste mohli využít, nebo vám představí skvělou aplikaci Moje VZP, s níž můžete mít své zdraví pod kontrolou.

V tomto roce se opět výhody pro pojištěnce navýšily, tak si nenechte ujít příležitost zjistit, jak i vy můžete čerpat co nejvyšší příspěvky. U stánku VZP se samozřejmě mohou zastavit i klienti ostatních pojišťoven, protože právě probíhá přeregistrační období, které končí 30. září.

TV NOVA – Dvě krásné a skvělé herečky Ordinace v růžové zahradě 2 – Sabina Rojková a Rosalie Malinská – přijaly patronaci nad zlínskou Blesk Ordinací. Ve stánku Voyo se s nimi můžete nechat vyfotit a od televize Nova získáte i drobné dárky.

PVZP – nejen nabídku pojistných produktů můžete ve stánku PVZP probrat s odborníky. Čeká na vás i chytrá váha, na níž zjistíte množství nezdravého viscerálního tuku, a která vypočítá váš metabolický věk. Každý si navíc může vyrobit i vlastní odznak.

ČČK – jak poskytnout první pomoc, si můžete vyzkoušet pod dozorem profesionálů z Českého červeného kříže!