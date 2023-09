Blesk Ordinace DNES v Písku: 12 stánků prevence a vyšetření, zahraje Michal David!

„Nemocnice Písek do toho jde podruhé, a velmi ráda! Blesk Ordinace je skvěle vymyšlena a velmi profesionálně zorganizována,“ říká ředitel písecké nemocnice Jiří Holan a dodává:

„Díky Blesku se o akci dozví řada lidí, kteří se v civilním prostředí, navíc s perfektním moderováním a skvělou zábavou, nechají jako by mimoděk vyšetřit. Většina z nich by přitom možná na preventivní vyšetření do zdravotnického zařízení ani nešla. Přitom je obecně známo, že včasný záchyt nemoci mnohonásobně zvyšuje šanci na uzdravení a celkovou prognózu.“ O zábavu ani vyšetření dnes rozhodně nebude nouze.

Nemocnice Písek zve do Blesk Ordinace

Není běžné, aby zdravotnická zařízení v okresních městech nabízela tolik odborných vyšetření i zákroků, jako je tomu právě v Písku. Vedle oborů, které jsou pro veřejnost v regionu nezbytné, nemocnice nabízí i vysoce odbornou péči, a to hned v několika případech.

Které to jsou?

Prevence a komplexní léčba rakoviny prsu.

Špičková péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Vynikající předporodní i porodní péče, navíc se specializací na riziková těhotenství a předčasně narozené děti.

Vysoce výkonná ortopedie s navazující rehabilitační péčí, která není běžná ani ve velkých městech.

Šetrná chirurgie křečových žil, kýly, hemoroidů, ženských orgánů a tlustého střeva, jejíž výsledky jsou srovnatelné s velkými fakultními nemocnicemi.

Skvělá pověst laboratoří, ať už při vyšetřování krve pacientů, nebo vzorků jejich tkání.

Komplexní zdravotnické služby pro veřejnost poskytuje písecká nemocnice v rámci 18 odborných oddělení s primářem. Pacientům je k dispozici 423 lůžek, z nichž 41 je určeno následné péči a 20 sociální péči.

Všechny své odbornosti má akreditované, laboratoře certifikované. Je držitelem řady ocenění odborných institucí a často se objevuje na nejvyšších příčkách celorepublikového hodnocení zejména ve spokojenosti rodiček.

Stánky nemocnice

1. Vyšetření paměti

Jak probíhá: pomocí otázek a odpovědí

Zda vám paměť slouží dobře, se dozvíte hned na místě. Zdravotníci vám také poradí, jak ji můžete trénovat či jinak podporovat.

2. Vyšetření plic

Jak probíhá: dýcháním do přístroje

Vyšetření může odhalit například astma nebo poškození průdušek například u kuřáků.

3. Vyšetření ledvin

Co s sebou: vzorek ranní moči

Pokud si přinesete vzorek ranní moči, dozvíte se, zda vaše ledviny fungují správně.

4. Vyšetření zraku

Jak probíhá: zhlédnutím obrázků

Vyšetření zraku se zaměří na případné dioptrické vady. Zrakové vnímání bude posuzováno u každého oka zvlášť.

5. Lékové poradenství

Co s sebou: seznam aktuálně užívaných léků

Pracovníci lékárny Nemocnice Písek poradí, zda nebo jak lze medikamenty kombinovat.

6. Vyšetření diabetu

Jak probíhá: odebráním kapky krve z prstu

Chcete-li se přesvědčit o tom, zda máte v normě cukr, navštivte toto stanoviště.

7. Osteocentrum

Co očekávat: představení nové péče proti řídnutí kostí

Na tomto stanovišti se představí nové centrum, zaměřené na záchyt a léčbu osteoporózy!

8. Vyšetření mateřských znamének

Jak probíhá: vyfotografováním znaménka

Rizikovost znaménka vyhodnotí zdravotníci rovnou na místě!

9. Vyšetření tlaku

Jak probíhá: přiložením snímače tlaku k paži

Připraveny jsou dva tlakoměry i informace o rizicích vysokého krevního tlaku i tom, jak mu lze předcházet

10. Emergency

Co očekávat: představení akutní péče

Pracovníci Iktového centra představí péči, která v nemocnici už funguje a týká se urgentního příjmu pacientů s mrtvicí.

11. Ortopedie

Co očekávat: představení ortopedických operačních technik

Seznamte se s novinkami Ortopedicko-traumatologického oddělení písecké nemocnice.

12. Chirurgická poradna

Co očekávat: představení jednodenních operací

Zástupci chirurgického oddělení představí výkony, které lze od letošního roku v písecké nemocnici absolvovat v režimu jednodenní péče.

Stánky partnerů

Revenium

VZP – Stánek generálního partnera VZP ČR bude prezentovat preventivní programy, fond prevence, příspěvky, informace z veřejného zdravotního pojištění. A navíc, pokud uvažujete o změně pojišťovny, můžete se na stánku VZP ČR přeregistrovat.

Oslaďte to cukrovce – Přijďte se dozvědět více o cukrovce 2. typu. Navštivte stánek společnosti Boehringer Ingelheim a nechte si změřit krevní tlak, nebo zjistěte své BMI. Říká vám něco waist-to-hip ratio? Jde o poměr pasu a boků, který poukazuje na typ postavy a možná zdravotní rizika, která mohou lidem s daným typem postavy hrozit. Přijďte zjistit svůj typ postavy a další důležité hodnoty o svém zdravotním stavu. Více informací o cukrovce a chronickém onemocnění ledvin najdete na www.osladtocukrovce.cz.

Lázně Jáchymov

Hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Agáta Kryštůfková a Robert Urban se těší na písecké návštěvníky. Můžete se s nimi vyfotit, získat jejich autogram a čeká na vás i malý dárek od TV Nova.

PVZP – Na „chytré váze" zjistíte množství nezdravého viscerálního tuku i svůj skutečný věk. Probrat můžete i nabídku pojistných produktů, nebo si vyrobit vlastní odznáček.

ČČK – Oblastní spolek Českého červeného kříže slaví 30leté výročí agentury domácí zdravotní péče. Při této příležitosti realizuje celodenní program ve spolupráci s knihovnou města Písku, a to 19. října, kam jsou všichni srdečně zváni. V Blesk Ordinaci si ale již dnes můžete pod jejich dohledem vyzkoušet základy první pomoci.