Nebezpečná látka na impregnaci dřeva unikla z klatovské firmy do Drnového potoka a odtud se dostala do řeky Úhlavy, která zásobuje pitnou vodou Plzeň. Přehrada Nýrsko zvýšila odtok, aby se otrávená voda naředila. Zásobování Plzně pitnou vodou ohrožené není, nedoporučuje se ale konzumace ryb a napájení zvířat z Úhlavy a Berounky.

Povodí Vltavy kvalitu vody v řece řeku Úhlavě podrobně monitoruje, obzvláště tu v blízkosti jímek vodárny. „Před nedávnem zrekonstruovaná technologická linka úpravny vody Plzeň se s kontaminovanou povrchovou vodou vyrovná, nicméně bude pro ni znamenat zvýšenou zátěž po stránce technické i technologické,“ uvedla mluvčí plzeňské vodárny Dana Veselá.

Vodárna také preventivně uzavře nátok do úpravny vody, aby se chemikálie zbytečně nedostala do procesu úpravy. Naakumulované pitné vody je dost. „Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda,“ uvedl generální ředitel plzeňské vodárny Ludvík Nesnídal.

Nedávejte vodu zvířatům a nejezte ryby

Povodí Vltavy začalo vypouštět vice vody z přehrady Nýrsko, aby se ta v Úhlavě naředila. „I přesto se dá očekávat negativní vliv na ekosystém řeky a může docházet k úhynu ryb,“ řekla vedoucí Odboru životního prostředí plzeňského magistrátu Plzně Dagmar Svobodová.

Lidé by měli dodržovat určitá opatření. „Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka,“ dodala mluvčí krajského úřadu Alena Marešová s tím, že v řece se nedoporučuje ani koupání.

