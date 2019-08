Noste si smetí domů, řekli turistům. Odpadkové koše mizí z národních parků

Odpadkové koše z území Českého Švýcarska zmizely během července. V tamních lesích stály 19 let – správa je do parku instalovala v roce 2000. Měly pomoci tomu, aby se po přírodě nepovalovaly zbytečné sáčky, petlahve a další nepořádek, který návštěvníci vyprodukují. Jejich přítomnost ale k menší míře odpadu nepřispěla.

„Umísťování odpadkových košů do přírodních oblastí přináší pozitivní efekty pouze zdánlivě,“ uvádí ředitel odboru veřejných vztahů NP Českého Švýcarska Richard Nagel. Lidé totiž kvůli nim upravili své chování.

„Na jedné straně se sice jedná o drobnou službu návštěvníkům, ti se však zároveň podprahově učí zbavovat odpadků odložením v přírodě, namísto aby je odnášeli zpět a likvidovali doma,“ vysvětluje Nagel.

Podle parku je třeba, aby si veřejnost zvykla, že odpadky se jednoduše v přírodě nevyhazují. Přítomnost košů znečištění v lesích nepomáhá a České Švýcarsko tak musí pravidelně na úklid nejexponovanějších míst najímat specializovanou firmu. Zbytky navíc lákají zvěř, která se může v koších zaseknout. Samostatnou kapitolou pak je fakt, že odér láká vosy, které obtěžují návštěvníky.

„Ani v jiných českých a mnoha zahraničích národních parcích koše nenajdete. Při pobytu v přírodě by mělo platit ‚co jsem si do přírody přinesl, to si musím také odnést',“ napsala správa na facebooku. A dočkala se mnoha pozitivních reakcí. Negativních zmínek přišlo minimum. „Je to o lidech. Normální člověk v přírodě odpadky nevyhazuje,“ dodalo České Švýcarsko.

Krkonoše vyhrožovaly zavřením

Stejný názor má ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). O odpadcích mluvil v rámci červencové tiskové konference Krkonošského národního parku, který vyhrožoval, že kvůli příliš vysokému znečištění celé své území od srpna zavře.

„Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v ulicích měst, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale lákal by i divoká zvířata. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést,“ řekl ministr.

Brabec zmínil u toho, že problém je aktuální ve všech českých národních parcích. „Šumava hlásí tunu odpadu ročně na jeden milion návštěvníků, Podyjí dvě tuny odpadků a špatně je na tom i České Švýcarsko,“ upozorňoval Brabec. K uzavření Krkonoš nakonec nedošlo, správa parku ale zahájila osvětovou kampaň, ve které informuje o potřebě odnášení odpadků. Obdobná kampaň existuje i v Českém Švýcarsku.

Znečišťování za tučnou pokutu

Přemíra odpadků je horkým tématem všech českých národních parků. Jen v Krkonoších musí správa odklízet tři tuny smetí dvakrát do roka. Šumava, největší český národní park, registruje tunu odpadu na dva miliony návštěvníků. A to přesto, že odnášení vlastního „bordelu“ je přímo v návštěvním řádu národního parku. Kdo to poruší, může dostat pokutu až 20 tisíc korun.

České Švýcarsko dosud muselo řešit odstraňování 3,5 tuny odpadků po 1,2 milionech návštěvníků ročně. Prvenství s největším množstvím smetí na jednoho člověka ovšem drží drží Národní park Podyjí – 300 tisíc lidí tu zanechá dvě tuny odpadků. Ani zde návštěvníci nenajdou koše.