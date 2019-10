Nebezpečná látka na impregnaci dřeva unikla z klatovské firmy do Drnového potoka a odtud se dostala do řeky Úhlavy, která zásobuje pitnou vodou Plzeň. V pondělí začala vodárna čerpat vodu z Radbuzy, přes noc se ale parametry vody v Úhlavě zlepšily natolik, že ji v úterý odpoledne vodárna začne opět čerpat.

„Zajistit pitnou vodu Plzeňanům po odstavení úpravny se povedlo díky vodojemům, v nichž si Plzeň kumuluje zásobu vody a také díky zařízení na čerpání vody z náhradního zdroje, tedy z řeky Radbuzy, které v pondělí nainstalovali hasiči,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule.

Vodu z Radbuzy dodávala do vodárny dvě velkokapacitní čerpadla pomocí více než půl kilometru hadic. Ty vedly i po dně řeky. „Nasazeny byly při instalaci i obsluze zařízení desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, všichni odvedli skutečně skvělou práci,“ doplnil radní Martin Zrzavecký.

Otrávená voda už odtekla

Kvůli situaci se několikrát sešel krizový štáb města, z preventivních důvodů i nadále platí doporučení, aby lidé nekonzumovali ryby ulovené v Úhlavě a Berounce, nezalévali touto vodou zahrady, nenapájeli zvířata a nekoupali se v obou tocích. „Naředěná kontaminovaná voda již odtekla do Berounky,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Využila se Radbuza

Vodárna v neděli večer preventivně uzavřela nátok do úpravny vody, v pondělí se začala čerpat voda z Radbuzy, v úterý odpoledne už zase poteče do vodárny voda z Úhlavy. Využila se i naakumulovaná voda ve vodárně. „Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda,“ uvedl generální ředitel plzeňské vodárny Ludvík Nesnídal.

S tím, že se čerpalo z jiné řeky, problém nebyl. „Úpravna vody po nedávné modernizaci a rekonstrukci bez problémů upraví vodu z řeky Radbuzy, jež je složením podobná vodě v Úhlavě,“ vysvětlil technický ředitel plzeňské vodárny Petr Zelenka.

Otravu vody šetří kriminalisté

Únikem chemikálie do vody se zabývají i policisté. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřováním samotného případu se zabývají kolegové z odboru hospodářské kriminality,“ dodala policejní mluvčí Pavla Burešová.

