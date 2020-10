Den před loňským Štědrým dnem vysedával Ladislav K. (32) v jedné z putyk v Ostravě. Zapovídal se s barmankou, která před ním neopatrně začala počítat hotovost. Vidina několika desítek tisíc patrně muži zatemnila mozek. Podle obžaloby servírku Petru Z. (†46) brutálně ubodal takřka 50 ranami! Dostal bez tří měsíců 16 let vězení.

Do hospody přišel už značně „načatý“. Během půl hodiny do sebe obrátil půl litru slivovice. „Viděl jsem, jak počítá tržbu. Viděl jsem tam nůž a začal jsem do ní ve skladu bodat. Nejdříve křičela, ať vypadnu. Pak si sedla na židli, a byla v klidu. A pak mám tmu,“ přiznal u soudu Ladislav K. (32). Sebral jí zhruba 40 tisíc korun.

Peníze na kolo pro vnučku

Muž, který má na sebe vedeno 21 exekucí, je otcem osmi dětí a byl již třikrát trestaný, policii, která ho dopadla za dva dny po činu, zapíral. Nyní u soudu obrátil a k činu se doznal.

délka: 02:07.16 Video Vrah servírky Ladislav K. u soudu Karel Janeček

„Lituji toho, co jsem provedl, nikdy si to neodpustím,“ pronesl a vzlykal. „Vzpomínám, že jsem v ruce držel ten nůž, že jsem ji bodal, pak jsem jen utekl,“ dodal.

Servírka pracovala v herně jen krátce. Z tržby měla přislíbenou zálohu. „Měli jsme jít kupovat jízdní kolo pro dvouletou vnučku,“ řekl Blesk.cz partner ubodané ženy Štefan S. (57).

Trest? Život za život

Přišel si vyslechnout rozsudek spolu se synem. „Do tváře se mu nedívám. Na to nemám sílu. Jen zezadu na tu jeho potetovanou hlavu. A ten trest? Mělo by to být život za život,“ řekl smutně.

Ladislavu K. hrozilo až 20 let i výjimečný trest. Podle soudu ale projevil účinnou lítost, přiznal se a učinil prohlášení o vině. Podle znalců je jeho náprava ještě možná. Obě strany si ale ponechaly nad verdiktem 15 let a 9 měsíců ve vězení ještě lhůtu na rozmyšlenou.